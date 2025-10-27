約1,000ブース出店！京都ハンドメイドマルシェ2025

京都ハンドメイドマルシェ実行委員会は、全国のハンドメイド作家による手づくり作品の展示・販売イベント「京都ハンドメイドマルシェ2025」を開催します。

開催日時は2025年12月6日(土)・7日(日)の2日間、会場は京都市勧業館みやこめっせ 第3展示場です。

今回で9回目の開催となり、2日間合計で約1,000ブースが出店予定です。

京都ハンドメイドマルシェ2025

「京都ハンドメイドマルシェ2025」は、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベントです。

北海道から九州まで全国12都市で開催しているハンドメイドマルシェが、ものづくりや伝統の文化が深く根付く京都で開催されます。

「ものづくり市民の作品発表の場」や「作り手と買い手が直接交流できる市民マーケット」の創出を目指し、ものづくり文化の今を感じられる貴重な機会となります。

「京都ハンドメイドマルシェ2025」開催概要

内容：全国の作家による手づくり作品や食品の展示・販売・体験教室等

日時：2025年12月6日(土)・7日(日) 11:00〜17:00 ※当日券は16:40まで販売

会場：京都市勧業館みやこめっせ 第3展示場 (京都市左京区)

出店ブース：約1,000ブース ※2日間合計・予定

入場料：当日券700円、前売券600円 ※小学生以下は入場無料

2日間で約1,000ブース出店！「自分だけのお気に入り」と出会える特別な2日間

会場には、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション等の作品から、焼き菓子や和菓子、調味料等の食品まで、ジャンルを問わず20,000点以上の手づくり作品が集まり販売・展示されます。

2日間合計で約1,000ブースが出店し、多くの作品の中から「自分だけのお気に入り」を探すワクワク感を味わえます！

どの作品も作家本人が想いを込めて制作した特別な一品。

全国各地から集まった手づくり作品に囲まれて、まさに“ハンドメイド尽くしの2日間”を楽しめます☆

作家本人が出店！交流を楽しみながら想いの込もった一品を探せるイベント

当日は作品を制作した作家本人が出店します。

交流を楽しみながら作り手の想いやこだわりを聞くことで、作品の魅力をより深く感じることができ、ここでしか出会えない特別な一品を見つけられます。

2024年12月の前回開催では2日間合計で約8,500人の来場者を迎え、「手づくり」をテーマに作家との交流を楽しむ声が会場中に広がりました。

初めてでも安心して参加できる！12種類の体験教室を開催

イベント当日はアクセサリーやファンシー雑貨、アート等の作品づくりを体験できる12種類の教室を開催！

作家本人が先生となって丁寧に教えてくれるので、初めての方でも安心して参加でき、世界に一つだけの作品づくりを体験することができます。

子どもから大人まで、手づくりの楽しさを実感できるハンドメイドマルシェの人気コーナーです。

出店作品例（ハンドメイドブース）

ハンドメイドブースは、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション等のオリジナル作品が販売・展示されるエリアです。

出店作品例（フードブース）

フードブースでは、焼き菓子や和菓子、調味料や茶葉等の食品が販売されます。

出店作品例（ワークショップ・体験教室）

ワークショップ(体験教室)ブースは、アートやファンシー雑貨、アクセサリー等の作品づくりを実際に体験できるエリアです。

全国から集まる作家さんと直接お話をしながら、想いのこもった一点物やこだわりのフードを探せるのが魅力です。

自分だけの作品づくりが体験できるワークショップも見逃せません！

京都市勧業館みやこめっせ 第3展示場で開催される「京都ハンドメイドマルシェ2025」の紹介でした。

