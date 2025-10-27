◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）

前走の毎日王冠で２着だったホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、本番に向け順当に上積みがある。１週前追い切りは２２日に美浦・Ｗコースで実施。離れた目標にした僚馬が動きすぎたため実質的に単走となったが、５ハロン６５秒６―１１秒４の好タイムをマークしラストの伸びも上々。

手綱をとった岩田康誠騎手は「前走は重いと思ってていたけど、それでも走ってくれているからね。折り合い面も去年と比べていい。前走より１週前の感じは全然いいと思う」と満足げな表情を浮かべ、奥村調教師も「毎日王冠の一週前より全然いいですよ。十分かなという感じはします。ダメージもないですし、間隔を詰めて使うのは悪いことじゃないですね。体つきを見ても、完成期に入っている感じはあります」と手応えを口にした。

トレーナーが「左回りはよく走ってくれます。最後まであきらめないでくれますね」と話すように、昨年は同じく毎日王冠２着から臨んだ天皇賞・秋で３着に入った。今年は１着をもぎ取るべく、万全の状態を築き上げている。