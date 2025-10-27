ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地のドジャースタジアムで行われた全体練習に参加し、公式会見に出席した。

大谷は「由伸の登板に関しては本当に素晴らしかったと思いますし、これだけ素晴らしい打線を相手に、あれだけの投球をしてくれたのはチームメートとしてほこらしい。すばらしい打線を相手に投げるときは自分のパフォーマンスを出さないと抑えられないと、大前提としてあると思う。準備をしっかりしたい」と第２戦での山本の完投勝利に続き、自身も第４戦へ向けて意気込みを新たにした。

ドジャースは、敵地でのワールドシリーズ第１戦のブルージェイズ戦で４―１１と大敗したが、第２戦は山本由伸投手（２７）が９回４安打１失点で完投勝利。大谷は第１戦で９点を追う７回の４打席目に２ランを放ち、第２戦ではダメ押し点につながる右前適時打を放った。あす２７日（同２８日）の第３戦からは本拠地で３連戦。２８日（同２９日）の第４戦では先発登板も予定されている。

敵地の２試合ではＦＡだった２３年オフの「トロント行き騒動」が尾を引いて大ブーイングを浴びただけでなく、「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）というコールも巻き起こった。ここまでチームは１勝１敗のタイ。２年連続の頂点へ向けて第３戦からは本拠地の声援を味方につけたいところだ。

ここまでポストシーズンは投手で２試合に登板。２勝無敗、防御率２・２５と好調を維持し、ワールドシリーズ初登板は、中１０日で迎える。打者としては地区シリーズから一時調子を落としていたが、全１２試合にフル出場し、４９打数１１安打の打率２割２分４厘、６本塁打、１１打点、１盗塁。あと１本本塁打を放つと、ポストシーズンの通算本塁打が１０本となり、松井秀喜氏（ヤンキース）が持つ日本人最多記録に並ぶ。