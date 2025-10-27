“AI相性診断”デートで恋は動くのか？ 『ラブ トランジット』シーズン3第4話振り返り
Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3が、16日午後8時から第3話まで配信された。今シーズンは全8話構成となり、23日から第4話〜第6話が配信された。第4話では今シーズンから初登場となるAI相性診断デートの模様が描かれた。
【写真】初回から女性メンバーが大号泣
参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。スタジオMCは川島明（麒麟）、指原莉乃、長谷川忍（シソンヌ）が続投し、新たにホラン千秋が加わった。
今回の参加者は、ミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人。約1ヶ月間のホカンス生活を通して、さまざまな想いが交錯するなか、葛藤しながらも自分自身の想いと真剣に向き合う参加者たち。彼らの考え抜いた想いの先にある未来とは──。
10人の参加者たちは、それぞれAIから投げかけられる「Xに関する質問」に回答。回答結果から、相性診断のスコアが85ポイント以上を獲得した参加者同士にのみ、デートの待ち合わせ場所が知らさせる。
ユウマとひなこは湖畔散歩デート、ゆうやとしおりは植物園からの星空デート、ヒロ とユリはBBQデートへ。ヒロのことが気になるユリはうれしそう。そんなユリに思いを寄せるひろきは苦戦する恋に悶々とした日々を送っていた。そんななかひろきは元Xであるひなこをラウンジに誘い、今の気持ちを明かす。
ひろきとひなこは交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月。元々、会社の同期という関係性から交際へと発展するも、恋人というよりも友人に近い関係性へと変化し破局。破局後も、良い友人関係でホカンスでは互いを応援し、励まし合ってきた。実はひなこも悩みを抱えていた。ヒロと夜デート、ゆうやといちご狩りデートを楽しむが…ヒロもゆうやも別の女性と良い雰囲気となり、自信喪失気味となるひなこ。
一方、ラウンジで イッセイがひなこに悩み相談した後、イッセイは元Xであるミクと豊洲デートへ。行きの車中で軽く言い合いとなり気まずい雰囲気がただよいながらも、なんとか持ち直し、2人の破局の原因について、当時の心境を話し合いながらも、ミクへの想いを涙ながらに真っ直ぐに伝えるイッセイ。そして女子メンバーは女子会を開催するが…。
