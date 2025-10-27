浮気が原因で破局…男性参加者が涙ながらに元恋人に本音を告白 『ラブ トランジット』シーズン3第5話振り返り
Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3が、16日午後8時から第3話まで配信された。今シーズンは全8話構成となり、23日から第4話〜第6話が配信された。第5話では、浮気が原因で破局した男性メンバーがX（元恋人）に涙ながらに本音を打ち明ける。
【写真】初回から女性メンバーが大号泣
参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。スタジオMCは川島明（麒麟）、指原莉乃、長谷川忍（シソンヌ）が続投し、新たにホラン千秋が加わった。
今回の参加者は、ミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人。約1ヶ月間のホカンス生活を通して、さまざまな想いが交錯するなか、葛藤しながらも自分自身の想いと真剣に向き合う参加者たち。彼らの考え抜いた想いの先にある未来とは──。
ラウンジでの女子会では、ヒロのミクへのアプローチ内容を聞いてしまう女性メンバー。みゆうはX（元恋人）であるヒロに浮気された過去と現在、向き合ってくれていないという不満をそれとなく話す。
一方、ユリがXであるゆうやをラウンジに誘い、お互いの今の気持ちを明かし合う。ゆうや・ユリはユリが海外に留学することを決めて、お別れ。ユリもユウヤのキューブは新しい恋を求める白だった。ヒロとミクがディナーデートへ。裏では、ヒロとみゆうは話をする約束をしていた。
しかし、みゆうに何も言わずにヒロはデートに行ってしまう。ショックを受けているみゆうを気遣うゆうや。自身のヒロへの想いに向き合う女性参加者たち。ユリはAI診断デートの際、ヒロから浮気が原因でXと別れたことを聞く。結婚願望のあるユリには迷いが生じる。
一方、ミクはDVDルームのカードキー使用。ヒロのXの気持ちを確認するためにみゆうの動画を視聴。ヒロの浮気の事実を知ったミクの気持ちだが自分のときにも浮気するとは限らないと言い切る。そんななかデートから帰ってきたヒロはみゆうと改めて話すことに。
初日のヒロのキューブは赤で復縁希望、しかもヒロはDVDルームのカードキー使用しみゆうの動画を視聴していたことが判明。みゆう以外の参加者とデートを重ねる理由を、みゆうに気持ちが戻ってしまわないための行動だったとヒロは涙ながらに話すのだった。
