2007年に東麻布で生まれた焼菓子店『菓子工房ルスルス』。看板商品の「鳥のかたちクッキー」は、その名の通り、小さな鳥たちがずらりと並んだ愛らしいひと缶です。

姉妹で営む小さな工房ながら全国に多くのファンを持つ人気店。浅草の古民家を改装した。店舗には、どこか懐かしさと温もりがあり、訪れる人をやさしく包み込みます。

缶を開けて、同封された折り紙にクッキーを取り出すと、まさに空に舞う鳥の群れの美しさ、その一瞬の光景を作品に閉じ込めたような演出に心を奪われました。

『菓子工房ルスルス』提供

人気の理由は、この世界観にあるのは間違いありませんが、すべて手作りで焼き上げるクッキーは、素材そのものの香りとやさしい口当たり。丁寧な手仕事にこそ宿るのでしょう。

白色はレモン風味、緑色は抹茶風味で、どちらもサクッと軽やかな食感で、口に入れると香りがふわりと広がります。甘さは控えめで上品な後味。見た目の可愛らしさだけでなく、素材の良さや、丁寧に焼き上げるつくり手の思いが伝わる味わいでした。

このクッキーには、手に取る悦び、贈る喜びの両方が詰まっています。気取らないけど、しっかり印象に残る、大切な方への手土産や季節のご挨拶にもきっと喜ばれるはずです。注文や販売情報は、公式サイトをチェックしてみてくださいね！

（撮影・文◎蘭ハチコ）

●SHOP INFO

菓子工房ルスルス 浅草店

住：東京都台東区浅草3-31-7

営：12:00～19:00

休：日・月曜

https://www.rusurusu.com/