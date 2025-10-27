「最終楽章 響け! ユーフォニアム 前編」第1弾キービジュアル

(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

シリーズ完結編となる「最終楽章 響け! ユーフォニアム 前編」が2026年4月24日に全国200館規模で公開されることが決定。第1弾キービジュアルと予告映像が公開された。

公開されたキービジュアルは、主人公の黄前久美子とその友人・高坂麗奈が凛とした表情で立ち、その背後には歴代部長と副部長の後ろ姿が描かれる。キャッチコピーは「この軌跡が、次の曲になる」。彼女たちが歩んできた軌跡が"次の曲"になり繋がっていく。そんな部活ならではの刹那性と連続性が力強く且つエモーショナルに表現されたビジュアルとなっている。

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 予告【2026年4月24日 ROADSHOW】

予告映像ではTVシリーズ3期では描かれていない舞台袖の新規カットが使用され、BGMはTVシリーズ第1期にて久美子が号泣しながら悔しさを吐露するシーンで印象的に使われる「地獄のオルフェ」(別名「天国と地獄」)。ここにかつての先輩たちの全国大会金賞に対する想いの詰まったセリフが乗っかる。

久美子が在籍した2年間、北宇治高校吹奏楽部は目標である全国大会金賞を達成することは出来ず、たくさんの悔しい経験をしてきた。この悔しさ、そして先輩たちの想いを抱え、久美子にとって最後のコンクールが始まる。久美子や麗奈の決意や青春の熱量があふれる映像になっている。

第1弾キービジュアルを使用したムビチケも10月31日に発売決定。ムビチケを1枚購入すると『“ストリート”で舞い上がる高揚感!』クリアファイル(全4種ランダム/A4サイズ)が1枚もらえる。クリアファイルのイラストはキャラクターデザイン・池田和美による描き下ろしで、普段は見られないストリートコーデに身を包んだキャラクターたちが描かれている。

