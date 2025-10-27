サーティワンにて、クリスマスにぴったりなアイスクリームが多数登場する「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを開催！

心あたたまるクリスマスにぴったりな、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を主役にした「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」も発売されます☆

サーティワン「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」サンリオ「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」

価格：4,000円(税込)

キャンペーン期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

【モバイルオーダー予約】

予約期間：2025年10月31日（金）10時〜12月23日（火）正午まで

受渡期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

【店舗予約】

予約期間：2025年10月31日（金）〜

受渡期間：予約時に確認ください

サイズ：5号サイズ／直径 約16cm×高さ 約5cm

サーティワンにて展開される「「MAKE A SWEET CHRISTMAS」キャンペーンに、心あたたまるクリスマスにぴったりな、サンリオの「ハローキティ」がかわいいアイスクリームケーキが登場。

アイスクリームケーキのメインを大きめサイズの砂糖菓子でできた「ハローキティ」と双子の妹「ハローミミィ」が飾る「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」がラインナップされます。

バラのようなホイップクリームで埋め尽くして華やかに仕上げ、さらにポイントに「ハローキティ」のリボンチョコをあしらってかわいさ満点！

付属のピックでさらにかわいくデコレーションすることができるアイスクリームケーキです。

フレーバーは「ハローキティ」のイメージに合うよう「ベリーベリーストロベリー」と赤い「コットンキャンディ」、そして人気の「チョコレートチップ」をチョイス。

台座やフィルムには「ハローキティ」や「ハローミミィ」はもちろん、「ハローキティ」のお家に住んでいるお友だち「タイニーチャム」も登場します☆

「ハローキティ」たちと一緒にかわいいクリスマスが楽しめるアイスクリームケーキ。

サーティワンにて2025年11月1日より開催される「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」に登場する「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」の紹介でした☆

