大きめサイズの砂糖菓子でできたハローミミィも！サーティワン サンリオ「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」
サーティワンにて、クリスマスにぴったりなアイスクリームが多数登場する「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを開催！
心あたたまるクリスマスにぴったりな、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を主役にした「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」も発売されます☆
サーティワン「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」サンリオ「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」
価格：4,000円(税込)
キャンペーン期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）
【モバイルオーダー予約】
予約期間：2025年10月31日（金）10時〜12月23日（火）正午まで
受渡期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）
【店舗予約】
予約期間：2025年10月31日（金）〜
受渡期間：予約時に確認ください
サイズ：5号サイズ／直径 約16cm×高さ 約5cm
サーティワンにて展開される「「MAKE A SWEET CHRISTMAS」キャンペーンに、心あたたまるクリスマスにぴったりな、サンリオの「ハローキティ」がかわいいアイスクリームケーキが登場。
アイスクリームケーキのメインを大きめサイズの砂糖菓子でできた「ハローキティ」と双子の妹「ハローミミィ」が飾る「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」がラインナップされます。
バラのようなホイップクリームで埋め尽くして華やかに仕上げ、さらにポイントに「ハローキティ」のリボンチョコをあしらってかわいさ満点！
付属のピックでさらにかわいくデコレーションすることができるアイスクリームケーキです。
フレーバーは「ハローキティ」のイメージに合うよう「ベリーベリーストロベリー」と赤い「コットンキャンディ」、そして人気の「チョコレートチップ」をチョイス。
台座やフィルムには「ハローキティ」や「ハローミミィ」はもちろん、「ハローキティ」のお家に住んでいるお友だち「タイニーチャム」も登場します☆
「ハローキティ」たちと一緒にかわいいクリスマスが楽しめるアイスクリームケーキ。
サーティワンにて2025年11月1日より開催される「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」に登場する「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」の紹介でした☆
