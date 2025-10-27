復縁を希望していた男性が他の女性にもアプローチ…舞台は石垣島へ 『ラブ トランジット』シーズン3第6話振り返り
Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3が、16日午後8時から第3話まで配信された。今シーズンは全8話構成となり、23日から第4話〜第6話が配信された。第6話では5組のX（元恋人）の組み合わせと交際期間、破局からの期間が明らかになり、ホカンス生活が終了。10人は石垣島でのバカンスへと向かう。
【写真】初回から女性メンバーが大号泣
参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。スタジオMCは川島明（麒麟）、指原莉乃、長谷川忍（シソンヌ）が続投し、新たにホラン千秋が加わった。
今回の参加者は、ミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人。約1ヶ月間のホカンス生活を通して、さまざまな想いが交錯するなか、葛藤しながらも自分自身の想いと真剣に向き合う参加者たち。彼らの考え抜いた想いの先にある未来とは──。
第6話では、Ｘであるしおりとの復縁を望んでいたユウマだが、気持ちのすれ違いに限界を感じ、話し合いの末、関係にピリオドを打つ決意を伝える。タコせんべいや、カワウソのキーホルダー、メンバーとの写真など思い出の品をプレゼントし、付き合っていた頃に2人で貯めていた夢貯金箱も振り返りながら、これまでの思い出を大切にしつつ前へ進むことを選んだ。
ひろきはしおりを誘い菜の花畑デートへと向かい、新しい恋に向けて動き出す参加者たち。一方、しおりへの想いを募らせていたようにみえたユウマはDVDルームのカードキー使用し、みゆうのホカンス前インタビューの動画を視聴。ユリとの伊豆ドライブデートの最中に、みゆうへのお土産を購入し、気にかけていたことが判明する。
そんななか、ゆうやはホテルのベランダで、ミク本人に惹（ひ）かれている想いを告げる。屋形船で夜桜見物しつつ、最後にそれぞれのXが発表。過去の写真や動画が映し出され、参加者は盛り上がったりしんみりしたりする。
いよいよホカンスの舞台は沖縄・石垣島へと移動。夕日が美しいスイートルームのデッキでユリと再び向き合うひろき。そして明日のデートはX同士で行うという旨の司令が参加者たちに届く。
