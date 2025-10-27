足元から血行促進！MTG「ReD(レッド)」ReD バイタルテック リカバリーソックス［クルー丈］

MTGが、血行から毎日を元気にする24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の秋冬の新商品として、「ReD バイタルテック リカバリーソックス」を2025年11月5日(水)より発売します。

身体から放出された遠赤外線を吸収し再び肌に放出することで、血行促進による保温効果やリラックス効果が期待できる靴下です。

発売に先駆け、10月24日(金)よりReD公式オンラインストア 楽天市場店にて予約販売が開始されています！

MTG「ReD(レッド)」ReD バイタルテック リカバリーソックス［クルー丈］

「ReD」は、8つの天然鉱石を独自配合した「血行促進繊維VITALTECH(R)」を使用し、血行を促進する24時間リカバリーウェアブランドです。

新登場の「ReD バイタルテック リカバリーソックス」は、この「VITALTECH(R)」繊維が身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進！

この血行促進による保温効果およびリラックス効果が期待できることから、日本ホームヘルス機器協会の「健康増進機器」に認定されています☆

ReD バイタルテック リカバリーソックス［クルー丈］

価格：1,980円(税込)

発売日：2025年11月5日(水)

予約受付期間：2025年10月24日(金)10時00分〜11月3日(月・祝)23時59分

予約場所：ReD公式オンラインストア 楽天市場店

カラー：レッド、ホワイト、ネイビー、グレー、ブラック

サイズ：23-25cm、25-27cm(男女兼用)

素材：綿84％ ポリエステル12％ ナイロン2％ ポリウレタン2％

肌あたりがよい薄手の生地で、ファッションにも合わせやすいクルー丈のソックスです。

カラーバリエーションも豊富な5色展開。

外出時はもちろん、おうち時間や就寝時にも足先をやさしく包み込み、快適な毎日をサポートします！

健康増進機器認定

本商品は、一般社団法人日本ホームヘルス機器協会が、家庭向け健康機器等の安全性や機能の妥当性を審査する「健康増進機器認定制度」の認定製品です。

健康・美容の増進、QOLの向上を目的とする機械器具等を指し（医療機器及び福祉用具を除く）、信頼と安心感をもって選択できることを目指しています。

血行を促進し、保温・リラックス効果が期待できる高機能ソックス。

薄手で普段使いしやすいため、寒い季節の冷え対策や大切な方へのギフトにもおすすめです！

MTG「ReD(レッド)」の秋冬の新商品「ReD バイタルテック リカバリーソックス」の紹介でした。

