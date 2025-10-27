乃木坂46五百城茉央「こんなに短いのは人生で初めて」 新ヘアスタイルに絶賛の声「めっちゃかわいくてやばい」
アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央が、27日までに自身のインスタグラムを更新。「ちょきんと 髪を切りました」と、髪をバッサリと切った新ヘアを披露した。
【写真】「かわいくてやばい」髪バッサリな新ヘアを披露した五百城茉央
五百城は自身のブログでも新たなヘアスタイルに言及。「こんなに短いのは、人生で初めてです… どうだろうか…」と少しの不安をつづりつつも「メンバーが居る楽屋に入る時、自意識過剰になる気持ちと、誰も見ないでくれーという気持ちが入り交じっていました笑 しかしそんなソワソワも端に追いやられるくらい、先輩同期後輩がいいね！って沢山言ってくださって… とっても嬉しかったなっ」と喜びを明かしている。
ファンからは「めっちゃ似合ってるよ!!!」「これはぐうかわ」「めっちゃかわいくてやばい」「可愛さの中に大人っぽさもあって、めちゃくちゃ素敵」「髪切った茉央ちゃん可愛すぎて見た瞬間スマホ落とした笑」など絶賛の声が寄せられていた。
【写真】「かわいくてやばい」髪バッサリな新ヘアを披露した五百城茉央
五百城は自身のブログでも新たなヘアスタイルに言及。「こんなに短いのは、人生で初めてです… どうだろうか…」と少しの不安をつづりつつも「メンバーが居る楽屋に入る時、自意識過剰になる気持ちと、誰も見ないでくれーという気持ちが入り交じっていました笑 しかしそんなソワソワも端に追いやられるくらい、先輩同期後輩がいいね！って沢山言ってくださって… とっても嬉しかったなっ」と喜びを明かしている。
ファンからは「めっちゃ似合ってるよ!!!」「これはぐうかわ」「めっちゃかわいくてやばい」「可愛さの中に大人っぽさもあって、めちゃくちゃ素敵」「髪切った茉央ちゃん可愛すぎて見た瞬間スマホ落とした笑」など絶賛の声が寄せられていた。