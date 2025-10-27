¡È¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥°¥ë¥á½÷Äë¡É¡¡¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥â¥â¥³¤¬°¤ÇÜÌî¡¦Å·²¦»û³¦·¨¤òPR
¡¡¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤Ï27Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖOSAKA¡¡FOODIES¡¡MARATHON¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜÆâ¤ÇÂçºå¤Î¿©¡¢Ê¸²½¤òÂÎ¸³¤·¤Æ24»þ´Ö¡¢Âçºå¤Î³¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£MC¤«¤é¡Ö1Ç¯´Ö¤Ë364¿©¤¬³°¿©¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥â¥â¥³¡£Âçºå»º¡Ê¤â¤ó¡ËPRÂç»È¤È¤·¤Æ¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿°¤ÇÜÌî¡¦Å·²¦»û³¦·¨¤Ç¤Î3»þ´Ö¥³¡¼¥¹¤ò´ë²è¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Å·²¦»û¸ø±àÆâ¤Î¡Ö¤Æ¤ó¤·¤Ð¡×¤Ï¡Ö¤¿¤À¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¡×¤È¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¥Ï¥ë¥«¥¹¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¾å³¬¤Ç·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶áÅ´É´²ßÅ¹¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹ËÜÅ¹¤Ë¤Ï¡Ö12³¬¤«¤é14³¬¤Þ¤Ç3¥Õ¥í¥¢¤¬Á´Éô¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£44Å¹ÊÞ¤¢¤Ã¤Æ¡¢2598ÀÊ¡£²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¡×¤È¡È¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥°¥ë¥á½÷Äë¡É¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÏ²¼¤Î¿©ÎÁÉÊÅ¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ë¡×¡£ÊÝÎä¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¾ì½ê¤ä»æÂÞ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¼«¿È¤ÎÉ×¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Á¤ã¤ó¤³²°¡ÖÇë²°¡¡ËÜ¾ì½ê¡×¤òÀëÅÁ¡£¤«¤Ä¤Æ¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö18Ç¯Á°¡¢Âç¾¤¬ÊÄ¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡ÊÅçÅÄ¡Ë¿Â½õ¤µ¤ó¡¢¾Æ¤Æù¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¿¤à¤±¤ó¤Ë¡È·Ñ¤¤¤Ç¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤±¤ÉÃÇ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¦¥Á¤ÎÃ¶Æá¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö1¿ÍÁ°2000±ß¡×¤È°Â¤µ¤òPR¡£¡Ö¥Á¥¯¥ï¤âÁêÊý¡Ê¥ê¥ó¥´¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎäÅà¤â¤ó¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ±½¤òÎ®¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Á´Éô¿·Á¯¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÂçºå¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó100¡×¤Î¾®ºý»Ò¤òºîÀ®¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤«¤éÆ°¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È1¸®¤Å¤Ä¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£