¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Íµ¤½÷Í¥¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2011Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÎëÌÚÀèÀ¸¡×¤Ç¡¢3ºÐÇ¯¾å¤Î½÷Í¥¡¦¾¾²¬çýÍ¥¤È½é¶¦±é¤·¤¿ËÌÂ¼¡£°ÊÍèÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¡¢¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¾¾²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ½¤¤¬¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡ÈËÌÂ¼¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤ËËÌÂ¼¤Ï¡Ö¥¢¥ì¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÎ¤«¤éËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Ãæ³Ø»þÂå¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡¢·ÝÇ½¥³¡¼¥¹¤Î¤¢¤ë¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤«¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ËÌÂ¼¡£¡ÖÆ±¤¸¶¶ø¤Î¿ÍÃ£¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ì¤¿¤é¡¢¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯À¸³è¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÎëÌÚÀèÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¹â¹»¤ËÆþ¤ê¤¿¤Æ¤À¤Ã¤¿¾¾²¬¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÈÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¾¾²¬¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ö¥ì¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤¾¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö3Ç¯´Ö¡¢Éâ¤ÂÎ©¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÎÓ¤Ï¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ËÌÂ¼¤Î½Ð±éºî¤Ë³Ý¤±¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ö¥ì¤º¤ËÀ¸¤¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£