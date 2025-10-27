¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤ÆÇËÃ¾¡×¥¯¥é¥·¥³¤Î¡ÈÈùÌ¯¤¹¤®¤ëVARÈ½Äê¡É¤¬ÊªµÄ¡ª¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¡Ä¡Ö²èÁü¤ÎÀÚ¤ê¼è¤ê¼¡Âè¡×¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡×
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É 2¡Ý1 ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î27Æü¡¿¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡õ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤ÎCG²èÁü
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎFW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤ê¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¸½ÃÏÃæ·Ñ¤ÇÎ®¤ì¤¿CG±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈùÌ¯¤¹¤®¤ëÈ½Äê¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î27Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¡È¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£CF¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿12Ê¬¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤ÇDF¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²¡¤·ÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥µ¤ÎMF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬²ó¼ý¡£¤·¤«¤·ÇØ¸å¤«¤éÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎMF¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤¬¡¢Éâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æº¸Â¤ò³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬Á°Àþ¤Ø¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯ÊâÉý¤òÄ´À°¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¿ÈÂÎ¤ò³«¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍî¤ÁºÝ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö²óÅ¾¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¥Ü¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¤Î²ç¾ë¤òÊø¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁûÁ³¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤Ç¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVAR¤¬²ðÆþ¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤â¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î¥ê¥×¥ì¥¤¸«¤¿½Ö´Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿£÷¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¿ôÊ¬¸å¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëCG±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£¼Ð¤á¤Î¼Ì¿¿¤À¤È¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤È±¦Â¤Î°ìÉô¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤À¤È¤·¤ÆÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²£¤«¤é¤Î¼Ì¿¿¤À¤È¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¹¤°¤µ¤ÞÌÜ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£¤³¤ÎÈùÌ¯¤¹¤®¤ëÈ½Äê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£±ÇÁü½Ð¤¿¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥³¥ÞÁ÷¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¤ä¤í¾Ð¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¤µ¤Ã¤¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É²èÁü¤ÏÀÚ¤ê¼è¤êÊý¤Ç¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤«¤Ê¤¡¤½¤ì¡×¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡×¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î¥ê¥×¥ì¥¤¸«¤¿½Ö´Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿£÷¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¢¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥Éw¡×¡Ö±³¤À¤í¤³¤ìw¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÏËÜ¼Á¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤ä¤³¤ì¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÏVARÉáÄÌ¤ËÎä¤á¤ë¤ï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¸øÊ¿À°ÊÁ°¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤ÆÇËÃ¾¤·¤Æ¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ¤½¤ê¤ã¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¸½¹Ô¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡¦¥ë¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÅ¦¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¸¸¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢22Ê¬¤Ï´°àú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¤½38Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢43Ê¬¤ËMF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤Î¥¯¥é¥·¥³¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë