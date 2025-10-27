【ザ・リッツ・カールトン大阪】 “スパークリング シンフォニー”をテーマに、5種のクリスマスケーキが登場！
“スパークリング シンフォニー”をテーマに、5種のクリスマス商品が登場
大阪・梅田にあるホテル「ザ・リッツ・カールトン大阪」では、2025年のクリスマス商品の予約がスタートしています！ クリスマスアイテムのテーマは “スパークリング シンフォニー”。複数の楽章、楽器の音色が調和して壮麗なサウンドで聴衆を包み込む「シンフォニー（交響曲）」のように、光・味わい・香り・音・そしておもてなしの心が紡ぐ、記憶に残る聖夜のためのシンフォニーが届けられます。
光り輝くような、冬の祝祭感あふれる5種のクリスマスケーキや、クリスマスをテーマにしたチョコレート菓子・伝統菓子など、種類豊富なラインナップ。
さらに、1階「ザ・ロビーラウンジ」では、イギリスの伝統的なクリスマスケーキ「クリスマスプディング」の提供も！ イギリスで生まれ育ったペストリーシェフによる本場の味わいを、英国貴族の邸宅を思わせる空間でゆったりと楽しめます。
2025年のクリスマスケーキ5種類をご紹介！
ベルベット アリア
雪原に響くノクターン（夜想曲）を純白とネイビーカラーで表現したチーズケーキ。オレンジジェリーとカシスクリームの果実味豊かなレイヤーをコク深いクリームチーズムースで包み込んでいます。口の中でなめらかに溶け合い、華やかなハーモニーを奏でます。
ベリー ノエル
シンプルななかにも、上質な素材由来の味わいとパティシエの技が光るストロベリーショートは、毎年一番人気を誇ります。
しっとりとしたきめ細かなスポンジに、舌ざわり滑らかなミルク感あふれる生クリームとフレッシュいちごをサンド。すべての素材にこだわった、繊細でやさしい味わいです。
チェスナッツ キャロル
濃厚な和栗のクリームを使ったモンブランをブッシュ・ド・ノエルに仕立てました。栗のムースに和栗クリームと栗の甘みを引き立てる洋ナシジェリーなどを忍ばせ、ダージリンパンナコッタをトッピング。表面にはフィアンティーヌで食感のアクセントを加えたホワイトチョコレートをまとわせ、和栗クリームで木目を表現しています。
エバーグリーン テイル
雪だるまとクリスマスツリーモチーフがキュートな、ホリデーシーズンのパーティーにぴったりの一品。ピスタチオを使ったスポンジ・パンナコッタ・シャンティーやラズベリージェリー、ミルクチョコレートムースを繊細に重ねることで、食感や風味の違いを表現しています。ツリーはミルクチョコレートとピスタチオで再現し、ピスタチオ好きにはたまらないケーキです。
ミニサイズのケーキも登場
5種類のクリスマスケーキは、味をそのままに小さなサイズでも販売！クリスマスに食べるホールケーキの味見として、またはシーンに合わせた手土産としても好評だそう。
※上記5種類は、11月15日(土)より店頭販売開始
クリスマス菓子コレクション2025も見逃せない！
クリスマスのチョコレートスイーツにも注目
マンディアン メヌエット
アールグレイキャラメルジャムを忍ばせたダークチョコレートタブレットの上におもちゃ箱の世界が！
ジョリー サンタ
パンデピス風味のガナッシュをダークチョコレートでコーティングし、サンタクロースを再現しています。
レッド ノーズ ルドルフ
抹茶サブレにココナツプラリネを重ね、ユーモラスなトナカイを表現。ショコラティエが１点１点手作りで仕上げげているそう。
スノージャックココアバターとダークチョコレートでストロベリーマシュマロを包んだ一品。カップに温かいミルクを注げば、マシュマロ入りのホットチョコレートに。キッズとのひとときや、クリスマスパーティーの手土産にもおすすめです。
クリスマス シュトーレン
ドイツで生まれたクリスマスの伝統菓子。リンゴを使った天然酵母で国産小麦を熟成させた生地に、バターや国産柑橘類（デコポン・日向夏・ユズ・レモン）を使ったホテルメイドのコンフィ、香ばしいナッツなどをたっぷり練りこみました。生地の豊かな風味にフルーツやナッツ、スパイスが見事に調和した味わいが魅力的！
クリスマス プディング
クリスマス プディングは、13種の材料を用いて5週間かけて作られるイギリスのクリスマスに欠かせないスイーツ。パン粉、小麦粉、ミンスミートを混ぜ合わせてオーブンで焼き上げた一品。温かいクリーム・ブランデーバターと一緒に味わいます。
提供場所：1階「ザ・ロビーラウンジ」
提供期間：11月14日（金）〜12月25日（木）
聖なる夜に「ザ・リッツ・カールトン大阪」のクリスマスアイテムを堪能してみてはいかがでしょうか。
優雅なきらめきに満ちたクリスマスアイテムの数々とともに、大切な人との特別なホリデーシーズンを。
■ ご予約・受け渡しに関して＜予約期間＞ 12月11日（木）まで
＜受取期間＞
ベルベット アリア、スノーフィールド ノクターン、ベリー ノエル、チェスナッツ キャロル、エバーグリーン テイル：12月1日（月）〜12月25日（木）
クリスマスショートケーキ、クリスタルフロスト、ベルベットリース、ピスタチオスレー、栗のモンブラン：11月15日（土）〜12月19日（金）
その他の商品:11月15日（土）〜12月25日（木）
※価格はすべて税込。※写真はイメージです。
■ザ・リッツ・カールトン・グルメショップ（ざ・りっつ・かーるとん・ぐるめしょっぷ）
住所：大阪府北区梅田2-5-25
場所：ザ・リッツ・カールトン大阪1階
TEL：06-6343-7000（代表）
営業時間：9時30分〜19時（土・日曜、祝日は9時〜）
Text：鳥羽美咲
