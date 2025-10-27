

大阪・梅田にあるホテル「ザ・リッツ・カールトン大阪」では、2025年のクリスマス商品の予約がスタートしています！ クリスマスアイテムのテーマは “スパークリング シンフォニー”。複数の楽章、楽器の音色が調和して壮麗なサウンドで聴衆を包み込む「シンフォニー（交響曲）」のように、光・味わい・香り・音・そしておもてなしの心が紡ぐ、記憶に残る聖夜のためのシンフォニーが届けられます。

光り輝くような、冬の祝祭感あふれる5種のクリスマスケーキや、クリスマスをテーマにしたチョコレート菓子・伝統菓子など、種類豊富なラインナップ。

さらに、1階「ザ・ロビーラウンジ」では、イギリスの伝統的なクリスマスケーキ「クリスマスプディング」の提供も！ イギリスで生まれ育ったペストリーシェフによる本場の味わいを、英国貴族の邸宅を思わせる空間でゆったりと楽しめます。

ベルベット アリア

「ベルベット アリア」 1万2000 円 ／直径約16cm ベルベットを思わせるエレガントな質感をまとい、「ザ・リッツ・カールトン」ロゴをあしらったプレミアムなクリスマスケーキ。

ストロベリーのパンナコッタとジュレに、ホワイトチョコレートバニラムースを重ね、フレッシュストロベリーを贅沢にトッピング。大きなリボンをあしらった、大切な人と過ごすひとときを優雅に彩る贈り物です。

スノーフィールド ノクターン

「スノーフィールド ノクターン」 9000 円／直径約16cm

雪原に響くノクターン（夜想曲）を純白とネイビーカラーで表現したチーズケーキ。オレンジジェリーとカシスクリームの果実味豊かなレイヤーをコク深いクリームチーズムースで包み込んでいます。口の中でなめらかに溶け合い、華やかなハーモニーを奏でます。

ベリー ノエル

「ベリー ノエル」 1万円／直径約16cm

シンプルななかにも、上質な素材由来の味わいとパティシエの技が光るストロベリーショートは、毎年一番人気を誇ります。

しっとりとしたきめ細かなスポンジに、舌ざわり滑らかなミルク感あふれる生クリームとフレッシュいちごをサンド。すべての素材にこだわった、繊細でやさしい味わいです。

チェスナッツ キャロル

「チェスナッツ キャロル」 9000 円／約15cm×約11cm

エバーグリーン テイル

濃厚な和栗のクリームを使ったモンブランをブッシュ・ド・ノエルに仕立てました。栗のムースに和栗クリームと栗の甘みを引き立てる洋ナシジェリーなどを忍ばせ、ダージリンパンナコッタをトッピング。表面にはフィアンティーヌで食感のアクセントを加えたホワイトチョコレートをまとわせ、和栗クリームで木目を表現しています。

「エバーグリーン テイル」 9000円／直径約15cm

ミニサイズのケーキも登場

雪だるまとクリスマスツリーモチーフがキュートな、ホリデーシーズンのパーティーにぴったりの一品。ピスタチオを使ったスポンジ・パンナコッタ・シャンティーやラズベリージェリー、ミルクチョコレートムースを繊細に重ねることで、食感や風味の違いを表現しています。ツリーはミルクチョコレートとピスタチオで再現し、ピスタチオ好きにはたまらないケーキです。

（写真左から） 「クリスマスショートケーキ」（ベリー ノエルの小さいサイズ） 1800円／約6cm×約6cm 「クリスタルフロスト」（スノーフィールド ノクターンの小さいサイズ) 1200円／直径約7cm 「ベルベットリース」（ベルベット アリアの小さいサイズ） 1200円／直径約7cm 「ピスタチオスレー」（エバーグリーン テイルの小さいサイズ） 1200円／約13cm×約3cm 「栗のモンブラン」 （チェスナッツ キャロルの小さいサイズ） 1200円／直径約7cm

クリスマスのチョコレートスイーツにも注目

5種類のクリスマスケーキは、味をそのままに小さなサイズでも販売！クリスマスに食べるホールケーキの味見として、またはシーンに合わせた手土産としても好評だそう。※上記5種類は、11月15日(土)より店頭販売開始



（写真左から）「マンディアン メヌエット」 3500円／横約15cm×縦約7cm×高さ約5cm 「ジョリー サンタ」 3000円 ／直径約9cm×高さ約12cm 「レッド ノーズ ルドルフ」 3000円 ／直径約8cm（サブレ部分）×高さ約5cm

マンディアン メヌエット

アールグレイキャラメルジャムを忍ばせたダークチョコレートタブレットの上におもちゃ箱の世界が！

ジョリー サンタ

パンデピス風味のガナッシュをダークチョコレートでコーティングし、サンタクロースを再現しています。

レッド ノーズ ルドルフ

抹茶サブレにココナツプラリネを重ね、ユーモラスなトナカイを表現。ショコラティエが１点１点手作りで仕上げげているそう。



「スノー ジャック」2300円 ／横約7cm（最長部分）×高さ約10cm

スノージャック

ココアバターとダークチョコレートでストロベリーマシュマロを包んだ一品。カップに温かいミルクを注げば、マシュマロ入りのホットチョコレートに。キッズとのひとときや、クリスマスパーティーの手土産にもおすすめです。

（写真左から）「スパークリング エコー」2800円 ／直径約8cm × 高さ約7.5cm 「スパークリング スノーフレーク」2800円 ／直径約8cm × 高さ約8cm

スパークリング エコー

クリスマスシーズンの定番スイーツ「スペキュロスクッキー」をダークチョコレートでコーティング。クリスマスベルをかたどったダークチョコレートの中には、濃厚でクリーミーなキャラメルピーカンキャンディを詰め込んでいます。



スパークリング スノーフレーク

スノーフレークをホワイトチョコレートで表現し、そのなかにはユズピールチョコレート。ダークチョコレートでコーティングしたベースは、バターの香り豊かなフランス・ブルターニュ地方の伝統的な焼き菓子「サブレ・ブルトン」です。



「パネトーネ ディ ナターレ 大」 5000円／直径約18cm、「パネトーネ ディ ナターレ 小」 3500円／直径約13cm



パネトーネ ディ ナターレ クリスマスシーズンに食べられるイタリアの伝統菓子。生地にはイタリア産の小麦と天然酵母を用い、長時間ゆっくりと発酵。そこにミルクチョコレートと国産の柑橘類（デコポン・日向夏・ユズ・レモン）を使ったホテルメイドのコンフィを加え、香ばしいアーモンドとフロストシュガーをトッピング。芳醇な香りとふんわりやわらかな口当たりを堪能できますよ。 「クリスマス シュトーレン」2800円／約15cm

クリスマス シュトーレンドイツで生まれたクリスマスの伝統菓子。リンゴを使った天然酵母で国産小麦を熟成させた生地に、バターや国産柑橘類（デコポン・日向夏・ユズ・レモン）を使ったホテルメイドのコンフィ、香ばしいナッツなどをたっぷり練りこみました。生地の豊かな風味にフルーツやナッツ、スパイスが見事に調和した味わいが魅力的！



「クリスマス プディング」2400円（単品） 3800円 （アイリッシュウイスキークリームティーとのセットメニュー）※1800円 でハーフサイズをアフタヌーンティーに追加可能。

クリスマス プディング

クリスマス プディングは、13種の材料を用いて5週間かけて作られるイギリスのクリスマスに欠かせないスイーツ。パン粉、小麦粉、ミンスミートを混ぜ合わせてオーブンで焼き上げた一品。温かいクリーム・ブランデーバターと一緒に味わいます。

提供場所：1階「ザ・ロビーラウンジ」

提供期間：11月14日（金）〜12月25日（木）

聖なる夜に「ザ・リッツ・カールトン大阪」のクリスマスアイテムを堪能してみてはいかがでしょうか。優雅なきらめきに満ちたクリスマスアイテムの数々とともに、大切な人との特別なホリデーシーズンを。

■ ご予約・受け渡しに関して

＜予約期間＞ 12月11日（木）まで＜受取期間＞ベルベット アリア、スノーフィールド ノクターン、ベリー ノエル、チェスナッツ キャロル、エバーグリーン テイル：12月1日（月）〜12月25日（木）クリスマスショートケーキ、クリスタルフロスト、ベルベットリース、ピスタチオスレー、栗のモンブラン：11月15日（土）〜12月19日（金）その他の商品:11月15日（土）〜12月25日（木）※価格はすべて税込。※写真はイメージです。■ザ・リッツ・カールトン・グルメショップ（ざ・りっつ・かーるとん・ぐるめしょっぷ）住所：大阪府北区梅田2-5-25場所：ザ・リッツ・カールトン大阪1階TEL：06-6343-7000（代表）営業時間：9時30分〜19時（土・日曜、祝日は9時〜）

Text：鳥羽美咲



