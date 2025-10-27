イケメン評論家沖直実（61）が、11月2日からラジオ日本で新番組「AXSEED presents『オキちゃんとアクシド』」（日曜午後10時）をスタートする。

沖は1992年（平4）にラジオDJとしてデビュー。04年（平16）からはイケメン評論家としてブレーク前の城田優、斎藤工などをいち早く注目して、取り上げている。チャント森本こと、法人向けのネットセキュリティー管理を手がける株式会社AXSEED（アクシード）の森本茂幸社長とコンビを組んで担当する。

この2人が日曜の夜に「僕のことを知ってほしい、あなたのことも知りたい」をキーワードに送る30分のトーク番組。時にはゲストを迎え、社会問題や流行りの事象にも切り込んでいく。

沖は「居酒屋さんでの会話から瞬く間に実現できたこの番組。ラジオを愛して33年の私がチャント森本さんに、ラジオというすてきな媒体をトコトン好きになってもらえるか。そんなテーマで全13回オンエアを突き進みます」。森本は「50歳を過ぎて初めての挑戦を可能としてくれたのが今回のラジオです。若い世代の方々の未来を共に良いものに、人々を笑顔にして明日への活力をともせるような番組にしていきます」と話している。

また、番組内のジングルボイスは、AXEEDがスポンサードするDDTプロレスのプロレスラー高木三四郎（55）が担当。高木は「まさか自分に番組で使うジングルのお話が来るとは思いませんでした。初めての事で慣れない音入れでしたがスタッフの皆さまのおかげでうまく入れる事ができました。楽しい番組という事が伝わればと思います」と話している。

◆沖直実（おき・なおみ） 1964年（昭39）10月24日、東京・渋谷区生まれ。92年にラジオ日本「ラジオウエスト」のDJとして芸能界デビュー。04年（平16）からイケメン評論家。血液型B。