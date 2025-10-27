女優川口春奈（30）が、フジテレビ系で11月8日午後9時から放送の土曜プレミアム「世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編」に出演することが27日、発表された。

川口は「あなた博物館」という作品で主演を務める。

同作は、川口演じる篠田美咲が、笠松将演じる恋人の井東健介と夜ドライブ中に道に迷ってしまい、通りかかった博物館で道を尋ねるところから始まる。博物館に入ってみると、そこにはなぜか美咲の幼少時代の写真や学生時代の制服など、成長の軌跡が展示されていて気味の悪さが漂う展開に。

川口は出演を受けて「小さい頃から見ている番組ですし、これまでたくさんの方々が出演され作られてきた、ファンも多い番組だと思いますので、率直にうれしかったです」と喜んだという。

「『世にも奇妙な物語』は、怖い話からほっこりするような話だったり、いろんなタイプの題材があると思うのですが、私は“怖いけど見ちゃう”ような作品が好きで、今までもそういう作品が特に印象に残っているのですが、今回の（出演する）作品も怖めだと思うので、楽しみだなと思いました。導入から何かが起こりそうな嫌な予感を感じてもらいながら、あっという間だったなって没入して見てもらえるといいなと思います。35周年というアニバーサリーなので、たくさんの方に届いてご覧いただけたらうれしいです」とコメントを寄せた。

おなじみのストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう「世にも奇妙な物語」が35周年を迎えた。

5月31日に放送した「35周年SP春の特別編」では、過去作の中からファンの中でも人気の高い珠玉の5本を放送。懐かしむ声や復活を喜ぶ声が多く大きな話題となったが、今回は、35周年の締めくくりにふさわしい新作3本と、傑作選1本というスペシャルな構成で放送される。また、今回の『秋の特別編』で放送される4本が、この日から4日連続で発表される。