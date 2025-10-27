電動式三輪車デビューをしたおじいちゃんと、それを見守るわんちゃんの光景が、6万再生を超えて癒やしを届けています。楽しそうに三輪車を漕ぐおじいちゃんの後ろで成り行きを見守るわんちゃんの姿には、「おじいちゃんもブン太くんも可愛い♡」「隣を一緒に走りたい！」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：おじいちゃんが『三輪車に乗った』結果→後ろに犬を乗せて…微笑ましすぎる『初めての乗車』】

初めての三輪車を乗りこなすおじいちゃん

初めて電動式三輪車に乗るおじいちゃんと、おじいちゃんを後ろの席から見守るわんちゃんの光景が話題となっています。その光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『ブン太 フレブル』。この日、初めて電動式の三輪車に乗ることになったおじいちゃん。しっかりとハンドルを握りペダルに足を乗せる姿からは、まだまだ現役の貫禄を感じさせます。

ペダルを足で回すとスイスイと前へ進んでいく三輪車。そんな快適なサイクリングに、おじいちゃんもどこか楽しそうです。

後ろでおじいちゃんを見守るブン太くんは…

そんなおじいちゃんの電動式三輪車デビューを一番近くで見守っていたのは、フレンチフルドッグのブン太くん。おじいちゃんの軽快なドライブテクニックに、ブン太くんも楽しんでいる…かと思いきや。ブン太くんはなんだかちょっと心配そうな顔をしていたとのこと。三輪車の後ろに設置されたカゴの中できょろきょろと周囲を見まわしています。

ブン太くんも電動式三輪車に乗るのは初めてだったため、緊張しているのかもしれません。

ブン太くん、ママに助けを求める

楽しそうに電動式三輪車を乗りこなすおじいちゃんですが、ブン太くんはまだ慣れないご様子。ママの前を通り過ぎると、ブン太くんはママの方を振り返って、助けを求めるような視線を送っていたのだとか。ママを見つめるブン太くんのなんともいえない表情に、どことなく哀愁を感じてしまいます。

その後、電動式三輪車に乗って一通り走ったおじいちゃんは、ブン太くんに感想を聞いてみたそう。さっきまで、不安そうにしていたブン太くんですが、いざ乗り終わっておじいちゃんに頭を撫でてもらうと、まんざらでもなさそうな様子だったといいます。

そんなブン太くんの姿を見て、おじいちゃんはブン太くんを三輪車に乗せてもう一回りすることに。まさかの展開に、思わずママに再び助けを求めてしまうブン太くんなのでした。

おじいちゃんが運転する電動式三輪車に初めて乗ったブン太くんの光景には、「ブン太くんの『ママ…ママー』に大爆笑ｗ」「ちゃんと乗っててええ子やなぁ」「ふたりの姿に癒やされました」と、温かいコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ブン太 フレブル』では、そんなブン太くんと家族達の、和やかで幸せなひと時が投稿されていますよ。

ブン太くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ブン太 フレブル」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。