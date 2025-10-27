配達員さんのことが大好きすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万2000回再生を突破し、「可愛すぎます」「これは嬉しいね」「ぴょんぴょん跳ねてるの好き」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『郵便局の配達員』が家にきた結果→玄関を出た犬が…大好きが溢れて止まらない『素敵すぎる光景』】

嬉しいお客さん

Instagramアカウント「satoesan555」の投稿主さんは、フレンチブルドッグの『ちぢみ』ちゃんとの暮らしをたびたび紹介しています。今回は、ある「お客さん」が家を訪れたときのワンシーンを紹介されました。物音で気が付いたのか、ちぢみちゃんはお客さんがエレベーターから出てくる前から感づいていた様子。勢いよく家の外へと飛び出したといいます。

共有通路に出たちぢみちゃんは、勢いあまってエレベーター奥の通路へ…。しかし、飼い主さんに「そっちじゃないよ」と言われて、急いで家へと戻ってきたそうです。するとエレベーターが開き、ちぢみちゃんが待ちわびていたお客さんの手が伸びてきました。

大歓喜する姿にキュン♡

エレベーターから出てきたのは、荷物を持った配達員さん！！実は、「お客さん」は自宅のエリアを担当する配達員さんだったのです。ちぢみちゃんは、配達員さんのことが大好きで、来るたびに大喜びするのだとか。

この日のちぢみちゃんも、配達員さんへの愛が止まらなかったといいます。ぴょんぴょんと飛び跳ねて喜び、配達員さんに挨拶をしていたそう。その姿は「会いたかったよ～！」と言っているかのよう…♡

一方、配達員さんもちぢみちゃんへの愛が止まりません。ちぢみちゃんが飛びつくとすぐに腰を下ろして、優しく語り掛けながら挨拶をしていたそうです。相思相愛な2人の姿にホッコリさせられるワンシーンでした！

この投稿には「配達員さんも嬉しそうですね」「配達員さんの対応も優しい」「配達しててよかったーって思ってるかもです」といったコメントが寄せられています。

幼稚園のお迎えでは…

別の日には、幼稚園にちぢみちゃんをお迎えに行ったときの様子も紹介されています。ガラス越しのちぢみちゃんは、お気に入りの小さな箱に収まって飼い主さんを待っていたといいます。目が合うとワンワン鳴いて大喜び！

友達のわんこに見送られながら、家へと帰ると…。幼稚園で思い切り遊んだからか、ぐねっと折れ曲がるような体勢で寝てしまったとか(笑)

いつでも一生懸命だからこそ、素直に感情表現できるのかもしれませんね。

Instagramアカウント「satoesan555」には、ちぢみちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「satoesan555」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。