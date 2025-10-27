坂口有望が、アーティスト名をサカグチアミへ改名することを発表。また、レーベルを日本クラウンへ移籍することも明らかになった。

（関連：【映像あり】坂口有望、アーティスト名をサカグチアミへ改名 発表動画公開）

本情報は、10月24日に東京 下北沢シャングリラで行われたアーティスト活動10周年を記念した東名阪ワンマンツアー『歌十年tour ‐うたってんねん‐』のファイナル公演にて発表されたもの。

また、移籍後初となる新曲のリリースも決定しており、2026年1月にデジタルEPとしてリリースする。詳細は、オフィシャルサイトおよび公式SNSで順次発表予定となっている。

さらに、新曲リリースを記念したワンマンライブを2026年1月30日に開催。オフィシャルファンクラブ『Cheer Ami Club』会員を対象とした先行チケットが11月3日まで販売受付中だ。

＜サカグチアミ コメント＞

坂口有望です。いつも温かい応援を、有難うございます。この度、日本クラウンへのレーベル移籍が決定し、本日10月24日付けで、アーティスト名を「サカグチアミ」に変更します。そして早速、年明けに、配信EPのリリースも控えています。長らく、お待たせしましたね！「サカグチアミ」は、坂口有望の進化版のような、そんな気持ちで楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。新たなスタートを切るために、私から発案しました。また、中学生からお世話になったEPICレコードへの恩も忘れることはありません。変わらず、自分の信じた音楽をせっせと作り続けます。まだ見ぬ沢山の人に出会えますように。それでは、また、ライブで会いましょう！

サカグチアミ

（文＝リアルサウンド編集部）