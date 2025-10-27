「お前が残らなきゃ誰が救うんだ、このチームを」球団OBから絶対残留を求められたDeNA32歳外野手の去就　巨人が興味も？「ほかのユニホームは似合わない」

攻守にわたってチームを引っ張る桑原の去就も注目となる（C）産経新聞社

今オフの移籍市場で早くも注目となっているのはレギュラーシーズン2位のDeNAにもある。

元から目利きのきく外国人選手獲得には定評がある中、今季先発陣の柱として活躍したアンドレ・ジャクソン、左腕のアンソニー・ケイもメジャー復帰の可能性が出てきた。

投手では今季不振に悩んだトレバー・バウアーも現役続行を含め、去就が注目されている。

また生え抜きの日本人野手では球界を代表するガッツマン、桑原将志もFAイヤーとなる。チームとの4年契約を終え、こちらも去就が注目されている。

来季からは相川亮二新監督がチームを率いることも決定、DeNAの選手をめぐる動きには球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は10月26日に自身のYouTubeチャンネルに「【激震】桑原選手がFA権を行使検討！セ弔垢戮外国人は？ゥ丱Ε◆次オースティン＆ケイ＆ジャクソンが退団の可能性！高木が不透明な去就について語る！」と題した動画を更新。DeNA選手の去就について独自の考察を加えている。

動画内ではジャクソン、ケイ、バウアー、オースティンの動向について言及。