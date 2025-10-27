「お前が残らなきゃ誰が救うんだ、このチームを」球団OBから絶対残留を求められたDeNA32歳外野手の去就 巨人が興味も？「ほかのユニホームは似合わない」
攻守にわたってチームを引っ張る桑原の去就も注目となる（C）産経新聞社
今オフの移籍市場で早くも注目となっているのはレギュラーシーズン2位のDeNAにもある。
元から目利きのきく外国人選手獲得には定評がある中、今季先発陣の柱として活躍したアンドレ・ジャクソン、左腕のアンソニー・ケイもメジャー復帰の可能性が出てきた。
【激震】桑原選手がFA権を行使検討！”残すべき外国人は？”バウアー&オースティン&ケイ&ジャクソンが退団の可能性！高木が不透明な去就について語る!
投手では今季不振に悩んだトレバー・バウアーも現役続行を含め、去就が注目されている。
また生え抜きの日本人野手では球界を代表するガッツマン、桑原将志もFAイヤーとなる。チームとの4年契約を終え、こちらも去就が注目されている。
来季からは相川亮二新監督がチームを率いることも決定、DeNAの選手をめぐる動きには球界内からも考察の声が上がっている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は10月26日に自身のYouTubeチャンネルに「【激震】桑原選手がFA権を行使検討！セ弔垢戮外国人は？ゥ丱Ε◆次オースティン＆ケイ＆ジャクソンが退団の可能性！高木が不透明な去就について語る！」と題した動画を更新。DeNA選手の去就について独自の考察を加えている。
動画内ではジャクソン、ケイ、バウアー、オースティンの動向について言及。
その上で高木氏が熱く語ったのはミスターDeNA、桑原の去就だった。
昨季の日本シリーズMVP、勝負強い打撃で知られ、今季も106試合に出場、打率.284、6本塁打、OPS.730と好パフォーマンスを示した。高い守備力、何よりチームを引っ張るガッツあふれる姿勢も高く評価されている。
桑原の去就に関して高木氏は動画内で「お前が残らなきゃ、誰が救うんだ、このチームを！」「お前しかいないだろ、歯を食いしばって頑張らないといけない」と熱く残留を訴えかけた。
桑原の魅力に関しては「気持ちがある選手なんだよね」と闘争心あふれるプレースタイルも強みとした上で、「ほかのユニホームは似合わない」とダ簑仍栂奥イ魑瓩瓩襯掘璽鵑發△辰拭
一方、桑原が移籍市場に出てくれば、センターラインを固められ、日本一も経験と高い守備力も知られ、リーダーシップも期待できるとあって、触手を伸ばす球団が出てもおかしくはない。
今季外野布陣に苦しんだ巨人においても「そりゃ欲しいでしょ、右(打者）でね 守備もうまいしな 勝負強いし」と獲得を狙う可能性もあるとした。
もちろん、選手本人が得た権利であり、「桑原の人生だから 熟考してもらって決めてもらいたい」とゆっくり考えてもらいたいとしながらも、球団フロントも必要な選手としてしっかり向き合ってもらいたいと話した。
果たして背番号1は来季、どこのユニホームを着ているのか？1998年以来遠ざかる悲願のリーグ優勝には欠かせない選手と見られている。引き続き、去就が注目を集めていきそうだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］