株式会社マイナビが、運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』は、正社員800名を対象に行った「キャリア危機に対する意識調査」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 仕事を続けられなくなる「キャリア危機」が起こりうると考える人は全年代で半数超え キャリア危機が起こりうる要因は、「給与が低い」「健康問題」「仕事がハード」がトップ 不安なく生活できそうな年収の中央値は700万円で現実と300万円のギャップ 仕事を続けるために必要なものは「昇給」「健康」「スキルアップ」、「リモートワークの継続」など職場への期待も

仕事を続けられなくなる「キャリア危機」が起こりうると考える人は全年代で半数超え

正社員のうち、なんらかの事情で今の仕事を続けることができなくなる「キャリア危機」が起こりうると感じている人は全体で66. 8％だった。

年代別では、20代が57.0％、30代が66.0％、40代は76.5％と高くなり、50代では67.5％となった。

画像：株式会社マイナビ 2025年10月24日 ニュースリリースより引用

キャリア危機が起こりうる要因は、「給与が低い」「健康問題」「仕事がハード」がトップ

キャリア危機が起こりうると考える要因を聞くと「給料が低い・上がらない・今後下がりそう」（26.8％）、「怪我や病気・精神的不調を含む健康問題」（26.6%）、「精神的・肉体的・勤務状況いずれかの点で仕事がハード」（19.4％）などが上位にあがった。

画像：株式会社マイナビ 2025年10月24日 ニュースリリースより引用

不安なく生活できそうな年収の中央値は700万円で現実と300万円のギャップ

キャリア危機が起こりうる要因に「給与の低さ」をあげた人に現在の年収を聞くと、中央値は400万円だった。

一方、将来不安なく生活できそうな年収を聞くと、中央値は700万円となり現実と300万円のギャップがあることがわかった。

このギャップが、今の仕事を続けていくことへの不安となっている可能性が考えられる。 また、キャリア危機が起こりうると考える要因に「AI失業・スキルが通用しなくなる」（13.6％）や「勤務先の倒産・経営悪化」（11.1%）も上位にあがっており、定年まで「今の会社がある」「今の仕事がある」「スキルが通用する」と考えている人はいずれも全体の半数を切る結果となった。

画像：株式会社マイナビ 2025年10月24日 ニュースリリースより引用

仕事を続けていくために必要なものは「昇給」「健康」「スキルアップ」、「リモートワークの継続」など職場への期待も

さまざまなキャリア危機意識を持つなかで、安定して仕事を続けていくために必要なものを聞いたところ、「十分な給与所得」「昇給」などの経済的安定、「スキルの習得」「AI的思考」などの自己成長、「ワーク・ライフ・バランス」「人間関係」などの心身の健康に関する意見が多く見られた。

また「上司と同僚の理解」や「リモートワークの継続」など職場へ期待する声も目立った。

画像：株式会社マイナビ 2025年10月24日 ニュースリリースより引用

調査概要 マイナビ転職「キャリア危機に対する意識調査」

■調査期間：2025年8月8日（金）～8月18日（月）

■調査方法：WEB調査を実施

■調査対象：正社員を対象にWEB調査を実施

■有効回答数：800名（内訳：20代～50代の男性400名、女性400名）

ニュース情報元：株式会社マイナビ