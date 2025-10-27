第３０回ファンタジーステークス・Ｇ３は、１１月１日、京都競馬場の芝１４００メートルで行われる。

注目は皐月賞馬ミュージアムマイルの半妹フェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）。前走の新潟２歳Ｓは、勝ったリアライズシリウスには離されたが、２着とは鼻差の３着。自身の上がり３ハロンは３２秒５と最速だった。新馬戦で２着に下したアルバンヌは連勝でオープン入り。ゲートに課題はあるものの、牝馬同士なら能力は上位と言える。

函館２歳Ｓで２着のブラックチャリス（牝２歳、栗東・武幸四郎厩舎、父キタサンブラック）は、新馬戦でレコード勝ち。負けた前走も内容は悪くなく、１ハロン延長に対応できれば、ここも好勝負になりそう。

関東馬のベレーバスク（牝２歳、美浦・清水英克厩舎、父ベンバトル）は１４００メートルの新馬戦で３馬身差の快勝。前走のサフラン賞では勝ったアルバンヌの２着と、能力の高さはみせている。平坦コースも合いそうだ。

横山典弘騎手と初コンビのポペット（牝２歳、栗東・高橋康之厩舎、父サトノクラウン）は前走で札幌２歳Ｓに挑戦したが、やや力んだ走りで９着に失速。ただ、１５００メートルの初戦が強い競馬で、距離短縮で折り合えば一発があっていい。

りんどう賞２着のメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）は引き続き武豊騎手が手綱を執る。その前走はもう少しで差し切っていた脚色だっただけに、展開が向くようなら侮れない。