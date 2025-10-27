TREASURE、約1年半ぶり日本ツアー開幕 “ライブ型アーティスト”の実力提示
グローバルボーイズグループ・TREASUREが25日、26日の2日間にわたって、東京・京王アリーナTOKYOで『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』を開催。自身3度目、約1年半ぶりの日本ツアーを開幕し、2日間で2万人を動員した。
【ライブ写真】炎の演出に負けず…覇気がただようTREASURE
オープニングで「MMM」のイントロが流れ、メンバーが姿を現すと、会場は一気に熱狂に包まれた。続けて「KING KONG」「BONA BONA」「BOY」「JIKJIN」とヒット曲を次々に披露し、3rdミニアルバム『LOVE PULSE』から「PARADISE」「EVERYTHING」などをパフォーマンス。火柱などを駆使したダイナミックな演出と最先端LEDによる圧巻のステージで魅了。まさに“ライブ型アーティスト”としてのライブパフォーマンスの高さを改めて見せつけたステージとなった。
同公演は、開催発表と同時にチケットは各地で即完し、ファンの熱い応援に応える形で、追加公演の発表と完売公演の追加席販売も実施。さらに、最終公演となる 2月10日、11日の京セラドーム大阪では、追加演出も発表されている。
TREASUREは、京王アリーナ公演を皮切りに、来年2月の京セラドーム公演まで全国を駆け抜ける。
