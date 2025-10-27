54歳・細川ふみえ、“変わらぬ美貌”に反響「昔の写真かと思った」「相変わらず可愛いな」「当時のままで美しい」
“ふーみん”の愛称で親しまれ1990年代に一世を風靡した俳優でタレントの細川ふみえ（54）が、27日までに更新された銚子電鉄の公式インスタグラムに登場。1日駅長を務めた様子に反響が集まっている。
【写真あり】「昔の写真かと思った」…反響が多数寄せられた54歳・細川ふみえの“変わらぬ美貌”
銚子電鉄は「【細川ふみえさんが1日駅長に就任】「てつみちの駅・いぬぼう」オープニングセレモニーに、スペシャルゲストとして細川ふみえさんをお迎えしました」というコメントとともに「1日駅長」と書かれたタスキを下げる細川の写真を投稿。「1日駅長にご就任いただき、「ふーみん列車」も特別運行」「車内ではお客様へプレゼントをお配りいただき、笑顔に包まれる一日となりました」と、その様子を伝えた。
細川の今回の1日駅長就任については、その前の投稿で「【40年ぶりの再会──1日駅長がつないだ奇跡のご縁。】弊社・鉄道部長と細川ふみえさんは、実は40年前の小学校時代の同級生でした」「今回のイベントでは、共通のご友人のご縁から、細川さんに銚子電鉄の「1日駅長」としてご就任いただきました」と今回、1日駅長を務めた経緯を説明。「40年ぶりの再会が叶い、当時の思い出話に花が咲くひととき。懐かしさに細川さんが涙ぐまれる場面もあり、会場は温かな笑顔に包まれました」「時を越えて心がつながる、かけがえのない一日。細川さん、本当にありがとうございました」と懐かしいひと時を過ごしたことを伝えた。
この投稿に、「ええ！変わってないね〜」「昔の写真かと思ったら、今のですか。若いな〜」「相変わらず可愛いな」「フーミン、久し振りに見たけど当時のままで美しいです」「お変わりないですなぁ」などの声が寄せられている。
