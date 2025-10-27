筆者は、吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」で活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めています。私の探偵歴十数年の中で、さまざまな調査の相談を受けました。その多くは不貞調査ですが、今回ご紹介するのは、夫の突然の豹変（ひょうへん）により幸せだった人生が根底から揺さぶられ、幼い子どもを抱え追い詰められた若き母親の物語です。（探偵芸人 オオカミ少年・片岡正徳、登場人文はすべて仮名）

子育てにも協力的

家族思いの夫がいきなり豹変

依頼者の川中美緒さん（かわなか・みお、29歳）は、1歳と3歳のお子さんを抱える母親です。その顔には、拭いきれない不安と疲労の色が深く刻まれていて、なんとか笑顔を作りながらも、少しでも気を抜くと勝手に涙があふれてしまうほど、精神的に追い詰められているようでした。

美緒さんは絞り出すような声で、夫である川中稔さん（かわなか・みのる、31歳）の最近の不可解な行動について語り始めました。

「3カ月前までは、家族で毎週外出して、キャンプに行ったり、おそろいのTシャツをプレゼントしてくれたり、とても仲が良かったんです。私の両親とも仲良くしてくれていました。それが1カ月前から、これがあの優しかった夫かと思うほどに豹変したんです」

稔さんは仕事が終わって19時には帰宅して、家事をしたり子どもをお風呂に入れたりと、子育てや家のことをお互い仕事をしながらも協力してやってきました。

