西武は２７日、田村伊知郎投手、元山飛優選手、野村大樹選手に来季の契約を行わないことを通達したと発表した。

元山は２０年度ドラフト４位でヤクルト入り。２１年は９７試合に出場したが、その後は出場機会が減少。トレードで西武に移籍し、２４年から２シーズンプレーした。今季は４９試合の出場で打率・１５３だった。

田村は１６年度ドラフト６位で西武入り。今季は２０試合に登板して防御率３・５８。通算１５０試合に登板した。

野村は１８年ドラフト３位でソフトバンク入り。２４年途中に西武へ移籍し、同年は５７試合に出場して５本塁打をマークしたが、今季は１３試合の出場にとどまっていた。

各選手のコメントは以下。

【田村伊知郎投手】

ライオンズでの９年間がここで一区切りついたかな、という気持ちです。ライオンズに入団したときは、たくさんの先輩がいて、プロの厳しさを教えてもらいましたし、プロフェッショナルな姿をたくさん見て、プロ野球選手になるうえで、たくさんのことを学びました。今年は苦しい１年でしたが、タオルを掲げてくれる方や、結果が出ないときでも応援してくださるファンの皆さまには本当に支えてもらいました。感謝の気持ちでいっぱいです。

【元山飛優選手】

プレーで貢献することができず、ベンチを温める日が多いなかで、チームのためにできたことは元気に声出しをすることでした。移籍してきた自分を温かく迎え入れてくれたチームメートのみんなとは、楽しい思い出しかありません。初のお立ち台も、初のサヨナラもライオンズだったので、打率は悪かったけどもインパクトは残せたかなと思います。試合に負けていても勝っていても、最後まで応援してくださるライオンズファンの皆さんは１２球団イチだと思います。ありがとうございました。

【野村大樹選手】

今年は腰のけがで手術をして、一軍の戦力になれなかったので、チームに申し訳なく思っています。移籍して１年半、ライオンズのユニフォームを着てプレーできたことは幸せでした。移籍後すぐ、古巣ホークスとの試合で、先制のホームランを打ったことは今でも忘れません。ライオンズファンの皆さんは、とても熱くすばらしいと思います。ありがとうございます。