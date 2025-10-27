高市首相が寝る間惜しんでトランプ大統領の資料読み込み…日米首脳会談に向け「しっかりと関係を強化」安倍元首相の路線継承をアピール

27日朝にマレーシアから帰国した高市首相は28日の日米首脳会談にどう臨むのか、国会記者会館からフジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。

首相周辺によると、高市首相は帰りの機内で寝る時間も惜しんでトランプ大統領の資料を読み込んでいたということで、就任1週間で迎える大舞台の準備に余念がありません。

高市首相は26日、28日の日米首脳会談について「しっかりとこの大切な同盟国との関係を強化していきたい」と述べました。

25日にトランプ氏と電話会談した際には、「安倍首相がとても気にかけていた政治家であることも知っている」との言葉をかけられたことを明かしています。

28日の日米首脳会談でも、トランプ大統領の盟友として知られる安倍元首相の路線を引き継ぐ姿勢をアピールしたい考えで、トランプ氏への贈り物に安倍元首相が生前使っていたゴルフクラブを贈ることを検討しています。

一方、焦点の防衛費を巡っては、高市首相は防衛費のGDP比2％への増額を2025年度中に前倒しして実施する方針で、会談で日本が主体的に防衛力強化に取り組む姿勢を示し、理解を求めるものとみられます。