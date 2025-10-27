井村屋『こしあんバー』、話題の“こしあん”アイスが1年ぶりに再登場／11月3日（月）より期間限定発売

井村屋株式会社は、2023年に数量限定で発売し人気を博したアイスバー『こしあんバー』を、2025年11月3日（月）より期間限定で再販する。希望小売価格は税込86円。全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップにて販売する。

『こしあんバー』は、ロングセラー商品『あずきバー』の発売50周年を記念して登場した“こしあん派”待望のアイスバー。SNSを中心に話題を集め、発売から約2週間で完売するほどの反響を呼んだ。2024年の再販でも好評を博し、このたび3度目の発売が決定した。

こしあんバー

〈あずきの風味と上品な甘さが調和した本格こしあんアイスバー〉

『こしあんバー』は、井村屋の和菓子製造技術を活かして作られた“生あん”を使用。あずきの選別・洗浄・加工までを一貫して自社で行うことで、あずき本来の風味を損なわずに上品な味わいを実現している。丁寧に仕上げた生あんをたっぷり使用し、すっきりとした甘さとなめらかな食感を楽しめる。

また、原材料はあずき・砂糖・水あめ・食塩の4種類のみ。自社製あずきパウダーと上品な甘さの氷砂糖、ミネラル分の多い球美の塩を組み合わせ、雑味のないすっきりとした甘さとコクのバランスを実現した。

こしあんバー生産の様子

〈商品概要〉



商品名：こしあんバー

希望小売価格：80円（税抜）、86円（税込）

内容量：55ml

温度帯：冷凍

発売日：2025年11月3日（月）より期間限定

販売場所：全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップ

〈参考〉『あずきバー』について



1973年の発売以来愛され続ける井村屋の定番アイス。「ぜんざいを凍らせたようなアイスを」という発想から誕生し、あずきの自然な甘みと粒感が楽しめる。あずき・砂糖・水あめ・食塩のみのシンプルな原料で作られ、生豆の選別・洗浄・炊き上げ・冷却・充填まで自社で行うことで現在も味のこだわりを守り続けている。ちなみに、現行のあずきバーは発売当時よりも固くなっているという。

あずきバー