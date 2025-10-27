°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤ò¸ì¤ë¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×
20th Century¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê49¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¯Ç¯»þÂå¤ò¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¿ÆÍ§¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÅú¤¨¡¢°æ¥Î¸¶¤ÎÁÇ´é¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£°æ¥Î¸¶¤È¾¾²¬¤ÏÆ±¤¤Ç¯¡£¡ÖÃËÆ±»Î¡¢13ºÐ¤Î»þ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¥±¥ó¥«¤â¤¹¤ë¤·¡£¾¾²¬¤È¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¾¾²¬¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ë¤Þ¤¢¤Þ¤¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥ì¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë´è¸Ç¤â¤ó¡£1ÅÙ¤³¤¦¤È·è¤á¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤È¤½¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¡£Â¿Ê¬¡¢¿ÆÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°æ¥Î¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤ï¤ê¤ÈËÍ¡¢ÉáÄÌ¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
MC¤Î°æ·å¹°·Ã¡Ê28¡Ë¤«¤é¤â¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ï¡×¤È¶¯Ä´¤·¤ÆMC¤Î2¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£