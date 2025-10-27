G-DRAGONがAPEC首脳会議で記念公演？　ネットにデマが氾濫、市が注意呼びかけ

G-DRAGONがAPEC首脳会議を前に、慶州の名所・瞻星台（チョムソンデ）で公演を行うという情報が拡散している件について、慶州市が注意を呼びかけた。

【写真】G-DRAGONは日本人女が好み？

慶州市は10月26日、「ネット上で広まっている『G-DRAGONのAPEC瞻星台公演』などの情報は事実ではない」と発表した。

市の関係者は「G-DRAGONの公演計画は一切なく、“事前登録”“申し込み受付”などと案内している投稿もすべて虚偽」と強調した。

また、以前に検討されていた大規模な花火ショーも、警備および安全上の理由から中止になったという。慶州市は「APEC閉幕後に市民のための文化公演を企画中」と説明した。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

G-DRAGONは2025年に開催される慶州「APEC首脳会議」の広報大使に任命されており、広報映像などに出演している。

（記事提供＝OSEN）

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

■【写真】G-DRAGON、BLACKPINK・リサとの“先輩後輩SHOT”が話題