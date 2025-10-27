乃木坂46五百城茉央「ちょきんと髪を切りました」新ヘアにファン二度見「反則級の可愛さ」「天使かと」
【モデルプレス＝2025/10/27】乃木坂46の五百城茉央が10月26日、自身のInstagramを更新。ヘアカットしたことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】20歳乃木坂46「反則級の可愛さ」イメチェンヘア
五百城は「ちょきんと 髪を切りました」と胸近くまであったロングヘアから、バッサリと肩下ほどのミディアムヘアにカットした姿を披露。首を傾げたり、髪の毛を持ちにっこりと笑うショットを公開している。
この投稿にファンからは「天使かと思った」「思わず二度見した」「破壊力やばい」「尊い」「反則級の可愛さ」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
