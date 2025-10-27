中川翔子、人気漫画家からもらった“双子イラスト”紹介「家宝級」「特徴捉えてる」羨望の声
【モデルプレス＝2025/10/27】タレントの中川翔子が10月26日、自身のInstagramを更新。人気漫画家からのプレゼントを公開し、反響を集めている。
【写真】40歳タレント「家宝級」人気漫画家からもらったイラスト
中川は「ホラー漫画巨匠、伊藤潤二先生から双子イラストプレゼント。ありがとうございます。家宝」とつづり、カードを披露。「しょこたん様 元気な双子の男の子のご出産、おめでとうございます！」などと書かれたメッセージカードには、中川が息子たちを抱き、3人がにっこりと微笑んでいるイラストが描かれている。
この投稿に「伊藤先生のイラスト、羨ましい！」「まさに家宝級」「特徴捉えてる」「ママとそっくり」「イケメン」「双子ちゃん可愛い」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳タレント「家宝級」人気漫画家からもらったイラスト
◆中川翔子、ホラー漫画家直筆イラスト公開
中川は「ホラー漫画巨匠、伊藤潤二先生から双子イラストプレゼント。ありがとうございます。家宝」とつづり、カードを披露。「しょこたん様 元気な双子の男の子のご出産、おめでとうございます！」などと書かれたメッセージカードには、中川が息子たちを抱き、3人がにっこりと微笑んでいるイラストが描かれている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に「伊藤先生のイラスト、羨ましい！」「まさに家宝級」「特徴捉えてる」「ママとそっくり」「イケメン」「双子ちゃん可愛い」などとコメントが寄せられている。
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】