スズキ新型「ジムニーノマド」受注再開！ 人気の5ドア仕様、正式発表から約1年… 26年1月30日から再開へ

新型「ジムニーノマド」受注再開！

スズキは2025年10月27日、同年4月3日より発売を開始し、現在注文の受付が停止されている新型「ジムニーノマド」の注文受付を2026年1月30日より再開することを発表しました。

正式発表からちょうど1年が経過するタイミングで受注再開することになりましたが、詳細は、受注再開時にスズキホームページなどでアナウンスされる予定です。

新型ジムニーノマドの受注再開に関してスズキは次のようにコメントしています。

「引き続き受注再開に向けて、全社を挙げて取り組んでまいりますので、今しばらくお待ちいただけますよう、よろしくお願いいたします。

また、既にご注文をいただいている車両につきましては、1日でも早くお届けできるよう、継続して対応に努めてまいります」

受注再開の「ジムニー ノマド」！ 気になる仕様とは？

新型ジムニーノマドは、本格四駆「ジムニーシリーズ」初となる5ドア仕様として新たに設定。「ジムニーシエラ」をベースにロングボディとすることで後席やラゲッジスペースを広く確保した実用性の高さから、多くのユーザーから注目を集めています。

2025年1月30日に正式発表されるや否や、約5万台の注文を獲得。月間目標販売台である1200台をはるかに上回る注文台数となり、発表からわずか4日後の2月3日に受注停止されました。

その後、2025年7月より、マルチ・スズキ・インディア社（インド）での現地生産を月間約3300台に増産することが明らかになり、現在に至ります。

新型ジムニーノマドのボディサイズは全長3890mm×全幅1645mm×全高1725mm。後席スペースが広がり、居住性が向上したことに加え、座面のクッションを厚くすることで、長距離ドライブ時の快適性も高められています。

外観は、ジムニーの伝統である5スロットグリルにガンメタリック塗装とクロームの縁取りを施し、上質感を演出。バンパー下部の切り上げデザインや無塗装樹脂のバンパー、フェンダープロテクターを採用し、悪路走行時の実用性も向上しました。

内装は、機能的なデザインを継承しつつ後席の居住性を向上。ラゲッジスペースには荷物が滑りにくいカーペットを採用し、リアウインドウ周りには新たなトリムが追加されるなど、快適性も強化されています。

走行性能では、ジムニーシリーズの特徴である副変速機付パートタイム4WD、ラダーフレーム構造、3リンクリジッドアクスル式サスペンションを継承。ホイールベースが延長したことにより、直進安定性や操縦安定性も向上させました。

新型ジムニーノマドの価格（消費税込）は、5速MTが265万1000円、4速ATが275万円です。