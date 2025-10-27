チームの荷物を、ひとまとめに。47リットルの頼れるフィールドパートナー【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
遠征も練習も、この一つで。チームユースに応える多機能バックパック。【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、大きく開くメインルームで荷物の出し入れがしやすく、実用性に優れた設計の容量47リットルのチーム向けフィールドバックパックだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
フロントには小物収納ポケット、底部にはシューズ専用ポケット、サイドにはペットボトル用のメッシュポケットを備え、用途に応じて荷物をすっきり整理できる。底部にはPUコーティングを施し、耐久性を高めているため、屋外での使用にも安心して対応可能。
→【アイテム詳細を見る】
本体には500Dポリエステル、底部には600Dポリエステルを使用し、インナーには210Dポリエステルを採用。
→【アイテム詳細を見る】
チームでの移動や遠征、スポーツシーンに最適な、機能性と収納力を兼ね備えたバックパック。
遠征も練習も、この一つで。チームユースに応える多機能バックパック。【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、大きく開くメインルームで荷物の出し入れがしやすく、実用性に優れた設計の容量47リットルのチーム向けフィールドバックパックだ。
→【アイテム詳細を見る】
フロントには小物収納ポケット、底部にはシューズ専用ポケット、サイドにはペットボトル用のメッシュポケットを備え、用途に応じて荷物をすっきり整理できる。底部にはPUコーティングを施し、耐久性を高めているため、屋外での使用にも安心して対応可能。
→【アイテム詳細を見る】
本体には500Dポリエステル、底部には600Dポリエステルを使用し、インナーには210Dポリエステルを採用。
→【アイテム詳細を見る】
チームでの移動や遠征、スポーツシーンに最適な、機能性と収納力を兼ね備えたバックパック。