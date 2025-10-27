OEM装着に開発に大きく舵を切った

いま、世界のウルトラハイパフォーマンスカー及びプレミアムカーセグメント用の『ウルトラハイパフォーマンスタイヤ』（UHP）で、『ピレリP ZERO』が存在感を放っている。

【画像】タイヤ解析の達人がマレーシアで吟味！第5世代P ZEROとP ZERO・ファミリー 全120枚

ピレリは2016年に第4世代の『P ZERO』（PZ4）を発売した。このタイヤの戦略はとてもユニークだった。OEM、つまりメーカー純正装着に力を入れた開発に大きく舵を切ったのだ。



ピレリは第5世代『P ZERO』のアジア・パシフィック向け試乗会をマレーシアで開催。 ピレリ

おりしも欧州ではハイパワー競争の真っただ中。ハイパワーを路面に伝えるためのタイヤには、さらなる高性能が求められていた。

ピレリはそれに応えるように、各メーカーのモデルごとにカスタムメイドを実施。コンパウンドはもとより、ビードフィラーの高さ、ビードワイヤーの太さまで数種類を用意し、それぞれのクルマの操縦性や特性に合わせたカスタムメイドを行うことで、クルマとタイヤのよりベストなマッチングを図ったのだ。

これによりメーカーとユーザーの両方から高い評価を得て、シェアアップとブランドプレゼンスを高めることに成功した。

今、ハイパフォーマンスカーやスーパースポーツカーにピレリP ZEROが多く標準装着されている背景には、そんな経緯がある。

プレステージセグメントのUHP

ピレリは今年3月に第5世代の『P ZERO』（PZ5）、通称『P ZERO5』を発売し、この度アジア・パシフィック向け試乗会をマレーシアで開催した。

正確にはP ZERO5だけでなく、先代P ZERO（PZ4）以降に発売となった、レーシングスポーツセグメントの『P ZEROトロフェオRS』、スーパースポーツセグメントの『P ZERO R』、EVセグメントの『P ZEROE』にも、同乗及び試乗することができた。



通称P ZERO5は最新第5世代のP ZEROで、シリーズの中核となるモデルだ。 ピレリ

まずは主題となるP ZERO5から。

P ZERO5は最新第5世代のP ZEROで、シリーズの中核となるモデルであり、位置づけとしてはプレステージセグメントのUHPとなる。

テクノロジーの面では、AIとピレリが設計したアルゴリズムを駆使することにより、タイヤのダイナミクス性能を大きく進化させている。ドライ、ウエット路面でのハンドリング向上および制動距離の短縮を実現。ちなみにリプレース（市販）サイズは、ウエットブレーキ性能で、欧州タイヤラベリング最高位のAを獲得している。

また、タイヤの開発に際しては、構造とトレッドデザインに重点を置き、コーナリング性能を強化。主溝の側面形状を斜めにして、リブ（≒ブロック）横剛性を高めたデザインとなっている。

接地面の広さでグリップの強さを作り出す印象

試乗はセパン・インターナショナルサーキットとクアラルンプール周辺の一般道で行われた。

サーキットでは、BMW 530にP ZERO5を前245/40R19、後275/35ZR19の組み合わせで試乗。



サーキットでは、BMW 530にP ZERO5を前245/40R19、後275/35ZR19の組み合わせで試乗。

ピレリ

印象は、適度に鋭さがあり、応答の正確度が高くて、グリップレベルも高く、かつ静かで乗り心地が良い。そのマッチングの良さは、OEM設定の星付きかと思えるほど自然なドライブ感覚だった。

興味深く感じたのは、グリップレベルは高いけれど、過剰なグリップ感、特に粘着グリップ感がそれほど強くなく、接地面の広さでグリップの強さを作り出しているような印象があるところ。

これはシリカの配合割合の高いコンパウンドのタイヤに見られる乗り味で、あるいはP ZERO5もそうした構成になっているのかもしれない。

グリップの限界領域まで追い込んでいった場面でも、滑り出しは穏やか。100km/hほどの中速コーナーにアクセルオフで飛び込んでいったときもスライドの始まりがわかりやすく、路面にこすれるように強めの摩擦感を残しながらスライドする。そのため、アクセルを合わせてスライドコントロールするのも難しくなかった。

サーキットスピードでも、十分に不満のないグリップレベルを持っており、コントロール性の良さも備えていた。

滑らかにタイヤが回り、静かで、乗り心地がいい

一般道では、メルセデス・ベンツGLE450に275/45R21（純正サイズ）の組み合わせで試乗した。

興味深く感じたのは、車種も、タイヤサイズも、走るステージも違うのに、乗り味やテイストのようなものが共通していること。滑らかにタイヤが回り、静かで、乗り心地がいいのだ。



一般道では、メルセデス・ベンツGLE450に275/45R21（純正サイズ）の組み合わせで試乗。 ピレリ

ソフトというわけではないが、路面への当たり方にしなやかさがあり、ゴツゴツ尖った硬さをドライバーに伝えない。

身のこなしは軽快なのに、カーブでは強いグリップ感からくる安心感、安定感がある。高速道路でのノイズも少なく、快適なドライブが楽しめた。

ハイグリップ系スポーツタイヤ『P ZERO R』

P ZERO Rはセパン・インターナショナルサーキットで試乗した。試乗車はポルシェ911GTSハイブリッド・カレラ4。タイヤサイズは前245/35ZR20、後305/30ZR21だ。

P ZERO Rは、サーキット走行を視野に入れた、スポーツカーやハイパフォーマンスSUV向けのハイグリップ系スポーツタイヤ。ピレリ独自のレジン配合技術によって広い温度域でグリップ性能を発揮する。



P ZERO Rを装着した試乗車のポルシェ911GTSハイブリッド・カレラ4。 ピレリ

また、ストリッププロセスという製造工程によってトレッドコンパウンドの組み合わせの自由度を広くすることで、様々なハイパフォーマンスカーとベストマッチングを作り出している。

ポルシェ純正採用を示すNコード付きで、マッチングの良さに文句のつけようはないが、タイヤのパフォーマンスにフォーカスして印象を拾い上げてみると、印象的なのはそのグリップ性能だ。

システム出力541ps/610Nmを発揮するモデルではあるが、そのパワーとトルクを全く持て余さない。コーナーの立ち上がりでアクセルを全開にしても、強力なコンパウンドグリップが路面をとらえ、豪快に加速してくれる。同時に軽快さというか、身のこなしの軽さも備えているのだ。

別のタイミングで同じ911カレラ4GTS＋P ZERO Rをウエットハンドリング路で走らせる機会があったのだが、グリップの安定感は特筆もの。これだけのドライグリップパフォーマンスを備えながら、ウエットでもコンパウンドが必要以上に柔軟性を失うことがなく、路面をしっかりホイールドするのを感じられた。

このフレキシビリティは大いに魅力的だ。

EV/ハイブリッド車専用タイヤ『P ZERO E』

P ZERO Eは一般道で、メルセデス・ベンツGLC350eとの組み合わせで試乗した。タイヤサイズは前後255/45R20。

このタイヤは、55％がバイオベースおよびリサイクル材料を使用したEV/ハイブリッド車専用タイヤであり、国内タイヤグレーディングでは転がり抵抗は全17サイズ中7サイズが最高評価のAAA、残りの10サイズもAAを取得している。



マレーシアの試乗会に参加した筆者と試乗したメルセデス・ベンツGLC。 ピレリ

トレッドデザインはEVのトルクに対応し、特にアウト側ショルダー部を大型ブロックで構成している。

また、セミランフラットタイヤともいうべきランフォワードテクノロジーを搭載。これはサイドウォール部に乗り心地を阻害しない薄型の補強材（ゴム）を入れることで、空気圧0でも80km/hで40km走行可能というもの。

走らせていて、ランフォワードのネガティブな印象はほぼ感じない。かすかにタイヤがストロークした先の方に、芯のような硬さがあるといった程度。多少荒れた程度の舗装路なら、しっとりした乗り心地の良さが表に出る。

それ以前に、まず走り出しが明らかに軽い。転がり抵抗の低さを実感。それでいながら、ワインディング区間ではしっかりしたグリップ感と軽快な操縦性が感じられた。

一部区間はかなりのハイペースドライブとなったが、グリップ不足を感じるどころか、重い車体を軽々と走らせる基本性能を備えている。エコだからではなく、トータルバランスに優れたタイヤとして、積極的に選びたくなるパフォーマンスを持っているのだ。

技術と膨大なノウハウがバックボーン

P ZEROトロフェオRSは同乗走行のみの体験だったのでインプレッションは控えるが、あらためてPP ZEROファミリーに試乗してみて、メーカーがOEMタイヤとしてピレリを選ぶことに納得できた気がする。

そして、なぜちょうどいいセッティングのリプレース用タイヤを作ることができるのかという疑問も、OEMとしてハイパフォーマンスカーに個別のカスタマイズを行い、ベストマッチのタイヤを作り上げる技術と、その膨大なノウハウがバックボーンにあることが理解できた。



いま、P ZEROファミリーが面白い。 ピレリ

いま、P ZEROファミリーが面白いと思った。