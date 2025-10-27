落語家・錦笑亭満堂（41）が26日放送のMBSラジオ「ヤングタウン日曜日」に出演。失敗談を明かした。

この日は、「M-1グランプリ」に出場中のコンビ「ヤングタウン」として相方の同局・福島暢啓アナウンサーと出演。「この間、飛行機で人まちがいしました」と切りだし、「最近、大阪と伊丹を行き来してるわけよ」と続けた。

「大阪と伊丹…近いねえ。配達ですか？」と説明でも間違えてることを福島アナにツッコまれ、「ハハハハハ…疲れてんのかなあ…」と苦笑い。「羽田と伊丹よ」と言い直した。

着陸後に機内を出る際、通路で芸能人と遭遇。「あ！と思ってさ。“おはようございます〜！ごぶさたしてます〜！以前お世話になりました、錦笑亭満堂です〜！”って言ったら、“ああ…はい…ああ”“○○さんとの食事会の時も盛り上がりましたよねえ”“あ…え…あ…はい…”って」と、相手の微妙な反応を再現した。

「朝だから具合悪いのかな…と思って、“すみません忙しいときにね”って言って」と、その場を後にしたものの、羽田空港の駐車場に着いた瞬間に、「違う…違う…！あの人、中西圭三さんじゃない！って…」と冷や汗。満堂がシンガー・ソングライター中西圭三だと勘違いした相手の正体は「前田耕陽さんだったの」と打ち明けた。

「前田耕陽と中西圭三超似てるの！俺は中西圭三さんだと思って、ずっと前田耕陽さんにしゃべりかけてたの」吐露。「芸能人を芸能人と間違えて声掛けたってこと!?最悪だね」と驚く福島アナに、「そう。最悪よ！俺はずっとテンション高くしゃべってる。前田さんは良い人だから、“ああ…”ってずっとやってくれてるわけよ。こっちは何の迷いもないテンションだから」と振り返り、「いつかちゃんと謝りたい」と反省していた。