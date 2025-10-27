大谷翔平選手について同僚が「super human（超人的）」と発言しました。

1勝1敗で迎えたワールドシリーズ第3戦に先発するドジャースのタイラー・グラスノー投手が前日会見に出席。

今季は6月に投手復活を果たし、二刀流でチームに貢献してきた大谷選手。リーグ優勝決定シリーズでは投げては7回途中10奪三振、無失点、打っては1試合3本塁打を放ち、シリーズのMVPにも選出されました。

さらにワールドシリーズ第1戦でもポストシーズン6本目のホームランを放ち世界一連覇へ向け加速が見られます。

グラスノー投手は大谷選手について「彼はただただ驚異的な打者であり、驚異的な投手なんだ。それだけのことだ。そしてそれだけ複雑なことでもある。彼の準備態勢やマインドセットは、これら全てを両立させるという点で非常に素晴らしい。毎日のメディア対応や、投打両方の練習、そして素晴らしい人間性を保ち続ける姿勢は、本当に感嘆に値する。つまり彼は、ある種の超人的な存在なんだ」と話します。

大谷選手のような二刀流プレイヤーが増えるかについては「いや」とあきれたような笑いを見せ、「自分はリトルリーグ時代は打撃も良かったけど、いや、誰にも翔平の真似はできないと思う。将来的に挑戦する機会は増えるかもしれない。今でも大学では二刀流の選手はいる。ただ、このレベルでそれをやるのは」と唯一無二の存在であることを改めて痛感していました。