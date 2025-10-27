トランプ大統領との日米首脳会談に臨む高市首相は早朝、マレーシアから一足早く帰国しました。まもなく首相官邸に出邸し、28日に向けた準備に臨みます。

ある政権幹部は高市首相とトランプ大統領とは、「ケミストリー」つまり2人の相性が合うと話していて、成果に自信をのぞかせています。

高市首相はASEAN＝東南アジア諸国連合との首脳会議などを終え、27日朝、帰国しました。昼過ぎに官邸に入り、28日の準備に臨みます。

高市首相「（大統領は）日本に来ること私に会うこと楽しみにしておられるというような、お話も伺いましたのでまたしっかりとこの大切な同盟国との関係を強化していきたいと思っております」

日米首脳会談について、複数の政権幹部が「失敗はない」と自信をのぞかせています。

日本は会談に向けて防衛費に関しては、2027年度に防衛費の対GDP比を2％に増額する計画を今年度に前倒しすることを決めていて、トランプ大統領に伝える考えです。

また、関税協議について協議継続の署名を行う予定で、ある外務省関係者は「関税協議の中身は100％引き継ぐというメッセージを伝える」と話しています。

ただ、トランプ大統領から「想定外」の要求がこないか不安視する声もあり、出方を見極めながらの判断を求められる場面も出てきそうです。