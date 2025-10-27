俳優の北村匠海（27）が26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。俳優の小栗旬（42）との交流について語った。

この日番組にゲスト出演した北村に対し、VTRでコメントを寄せた小栗。酒の席での北村の姿を「物凄い地味」「ぼやけて見える」と評したが、これに北村は「いや酔っ払ってるんです」とツッコミ。「だいたい旬さんが連絡をくれる時って、スタンプ1個なんです。チラッていうスタンプを送ってくる」と話し始めた。

そして「それを見るとつまり、“今飲んでるけど、匠海がもしヒマで来れるのであれば来れば？”っていうのが、そのスタンプ1個に詰まってる」と解説。予備校講師でタレントの林修が「凄い解読能力が必要ですね」と驚くと、北村はうなずきながら「でももう、小栗さんとはわりと一緒に時間を過ごさせてもらって、小栗さんもたぶん、お芝居だったり映画だったりドラマだったり、そこへの愛情が桁が違う」と語った。

そんな小栗のプライベートでの姿について、「もうホントに芝居の話なんですよ、ずっと」と北村。しかし「それがお酒を飲んでる時は楽しいんですけど、小栗さん酔いすぎて僕のことを見えてないかも」と笑っていた。