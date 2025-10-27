27日朝の東京株式市場で日経平均株価は、史上初めて5万円台を突破しました。

東京株式市場で日経平均株価は、アメリカの利下げ期待が高まったことなどを受け買い注文が多く入りました。午前は先週末より1037円高い5万0337円で終えています。

都内の証券会社では5万円突破をお祝いする様子も見られました。

担当者「やっと乗っかったというよりは通過点。引き続き上昇基調続きそうです」

40代会社員「（5万円）いったなっていう。こんなに早く（5万円）乗るとは思わなかった」

――5万円突破の背景には何があるのでしょうか

市場関係者は、AIブームとサナエノミクスの2つをあげています。世界中でAIが使われることへの期待感から、関連株が上がっていて「2000年台のITバブルに近い」としています。また積極財政路線である高市総理大臣への期待感も要因となっています。

今後の見通しについて「長い目で見れば株価上昇基調は変わらない」という見立てがある一方で、別の市場関係者は「日本企業の成長はこの株高に見合う程、伸びてはいない、実質を伴っていない株高はいつか崩れるのではないか」と懸念を示す声も聞かれています。