トランプ大統領は２７日午後、天皇陛下と会見する。

陛下との対面は国賓として来日した２０１９年５月以来だ。トランプ氏は握手の際、相手の手を軽くポンポンとたたくことがあり、宮内庁内には当時、「陛下に失礼なことがないか」といった懸念もあった。

だが、同庁元幹部によると、トランプ氏は陛下に敬意と礼節を持って接し、皇居・宮殿を「素晴らしい」とたたえ、「日本の文化が大好きです」と語った。会見では通訳を介さず陛下と話し込む場面もあった。

トランプ氏は、陛下が趣味でビオラを弾かれることを知り、８０年以上前に米国で製造されたビオラを贈った。当日夜の宮中晩餐（ばんさん）会では、陛下に天皇制の歴史や現代の象徴天皇制について質問。陛下は趣味の山登りについて話され、トランプ氏は米国の自動車レースについて語り、打ち解けた雰囲気だったという。

翌日、天皇、皇后両陛下とのお別れのあいさつの場では、トランプ氏が「私たちは本当の友人になった」と話し、両陛下に訪米してほしいと語ったという。今回の会見は、両陛下のお住まいの御所で行われる。同庁幹部は、「より関係が深まるのではないか」と話す。