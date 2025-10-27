群馬県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「高崎市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
穏やかな気候、充実した医療、心地よい人のつながり。年齢を重ねるほど、「どこで暮らすか」は人生の質を左右する大きなテーマになります。便利さと自然のバランス、安心して過ごせる環境、そしてその土地ならではの魅力。そんな視点から多くの人が憧れる“理想の街”とは、一体どこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「老後に住みたい市」に関するアンケートを実施しました。
その中から、群馬県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「医療機関など生活利便施設が充実しているから」（50代男性／愛知県）、「田舎と都市の両面があるイメージで、住みやすいと思います」（50代女性／長野県）、「商業施設が発達していて、ショッピングが楽しめそうだからです」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「アクセスがいいところに住みたいから」（30代女性／東京都）、「都心への公共交通機関の利便性の良さと、自然が多く、住みやすそうなイメージがあるから」（40代男性／長崎県）、「住宅街やオフィス、ショッピングモールが立ち並ぶ市街地と自然豊かな山間部があり、充実した老後を過ごせそう」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：高崎市／83票上越・北陸新幹線が停車し、交通の便が非常に良い市。駅周辺には商業施設や文化施設が集積しており、生活の利便性が高いです。また、榛名山などの自然にもアクセスしやすく、都市機能と自然環境のバランスが取れています。充実した公共サービスや医療体制も整っており、活動的で便利な老後生活を送りたい人に人気です。
1位：前橋市／102票群馬県の県庁所在地であり、赤城山を望む雄大な自然に囲まれた市です。中心市街地には行政機能や商業施設が集まっており、生活インフラが整備されています。四季の変化を身近に感じられる自然環境と、市街地の利便性が両立している点が魅力です。比較的穏やかで落ち着いた環境で、安心感のある老後を過ごしたいと考える人に選ばれています。
