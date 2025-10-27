ICHIBIKOの苺づくしのクリスマスケーキが予約スタート♡

苺スイーツ専門店ICHIBIKOから、冬限定のクリスマスケーキ予約が10月24日(金)よりスタート♡王道ショートケーキからチョコショート、苺ムースタルトまで、厳選された宮城県産ミガキイチゴをふんだんに使用した3種類が登場。オンラインストア限定のセットやタルトもあり、大切な人と囲む食卓に甘く心躍るひとときを届けます。早期予約特典もお見逃しなく♪

贅沢苺のショート＆チョコショート



完熟いちごの贅沢クリスマスショートケーキ

「完熟いちごの贅沢クリスマスショートケーキ」は、ミガキイチゴをトップと中にたっぷり使用し、ふわふわスポンジと軽やかなクリームで仕上げました（5号・6,850円）。

クリスマスチョコショートケーキ

同価格で楽しめる「クリスマスチョコショートケーキ」は、コク深いチョコレートクリームと苺の甘酸っぱさのバランスが絶妙。苺とチョコ両方の味わいを満喫できる特別なケーキです♡

タルトで味わう苺の魅力



クリスマスいちごムースタルト

ミガキイチゴのクリスマスタルト

ミガキイチゴとベリーのケーキ

「クリスマスいちごムースタルト」（5号・6,200円）は、甘さ控えめのタルト生地に苺ピューレ入りムースとフレッシュ苺をトッピング。

オンライン限定の「ミガキイチゴのクリスマスタルト」（4号・4,480円）や「ミガキイチゴとベリーのケーキ」（4号・3,450円）は、冷凍配送で遠方でも楽しめます。

家族や友人とシェアして、苺の濃厚な味わいを満喫しましょう♡

ICHIBIKOで心あたたまる冬のひとときを



今年のクリスマスは、ICHIBIKOの苺スイーツで特別な時間を過ごしませんか♡オンラインストア限定のセットや店舗予約もあり、10月24日(金)～12月14日(日)まで予約可能です。

11月9日(日)までの早期予約で10％OFFの特典も♪苺の魅力あふれるクリスマスケーキで、大切な人とのひとときを華やかに彩りましょう。