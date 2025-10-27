【今週の運勢】2025年11月第1週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

想像力と歩み寄りで、
バージョンアップを。

遠い記憶を呼び覚ましてください。

親や上司に止められて、悔しい思いをした経験があるのでは？ 「なぜ、分かってくれないの？」「どうして信じて任せてくれないの？」と、もどかしく感じたことがあったはず。

今週は、あなたがブレーキをかける側に回りそうです。安全性や確率を考えたら答えは1つでも、あの頃、切望した「話の分かる大人」として別の答えを用意しましょう。

過保護や先回りはやめて、失敗する権利を守ってあげて。同世代に対しても、「何かあったら骨は拾ってあげる」で背中を押すと喜ばれそう。

デートは、ラグジュアリーに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)