てんびん座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
バージョンアップを。
遠い記憶を呼び覚ましてください。
親や上司に止められて、悔しい思いをした経験があるのでは？ 「なぜ、分かってくれないの？」「どうして信じて任せてくれないの？」と、もどかしく感じたことがあったはず。
今週は、あなたがブレーキをかける側に回りそうです。安全性や確率を考えたら答えは1つでも、あの頃、切望した「話の分かる大人」として別の答えを用意しましょう。
過保護や先回りはやめて、失敗する権利を守ってあげて。同世代に対しても、「何かあったら骨は拾ってあげる」で背中を押すと喜ばれそう。
デートは、ラグジュアリーに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
