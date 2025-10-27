おとめ座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
大きな変革へ。
気まぐれがツキを呼びます。
いつものことをいつも通りにこなすことで安定していくおとめ座さんですが、今週は、ふっと気が変わりそう。ずっと続けてきたことを省略したり、順番を変えたり、新しいメソッドを取り入れたりしたくなるのです。そして、1つが変わることで、連鎖して他も刷新することに。
衝動買いも、開運効果が高め。急に欲しくなる、なぜか惹かれる、やりたくなるのは、新しいあなたが動き出しているから。パターンを崩していきましょう。
社交は、念押しで行き違いを防いで。
愛は、以前話題に出たことを一緒にやるチャンス。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）小さな変化が、
大きな変革へ。
気まぐれがツキを呼びます。
いつものことをいつも通りにこなすことで安定していくおとめ座さんですが、今週は、ふっと気が変わりそう。ずっと続けてきたことを省略したり、順番を変えたり、新しいメソッドを取り入れたりしたくなるのです。そして、1つが変わることで、連鎖して他も刷新することに。
衝動買いも、開運効果が高め。急に欲しくなる、なぜか惹かれる、やりたくなるのは、新しいあなたが動き出しているから。パターンを崩していきましょう。
社交は、念押しで行き違いを防いで。
愛は、以前話題に出たことを一緒にやるチャンス。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)