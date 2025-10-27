「お顔が美少女すぎる」人気男性アイドル、『らんま』コスプレ姿にファン歓喜！ 「実写化いける」
7人組男性アイドルグループ・なにわ男子の公式Instagramアカウントは10月26日、投稿を更新。メンバーの大西流星さんのコスプレ姿を公開し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】なにわ男子・大西流星の『らんま』コスプレ姿
ファンからは「クオリティ高い!!」「アニメから飛び出してきたみたい」「実写化いける」や「可愛すぎることだけは分かります」「お顔が美少女すぎる」「お水かけたい、、、」といった声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「アニメから飛び出してきたみたい」同アカウントは、ハロウィン企画としてメンバーのコスプレ姿を公開。今回は「大西流星× #早乙女乱馬 (らんま1/2)」と説明し、大西さんがコスプレ姿を披露しました。大西さんの顔の美しさが存分に生かされています。また「早乙女乱馬くんに変身しました！ 作品の世界観が大好きで撮影の時間もとても幸せでした 絶対に水をかけないでください、、、」と、大西さんのコメントも掲載しました。
ほかのメンバーのコスプレ姿も！執筆時点の27日現在では「長尾謙杜× #クロロ (HUNTER×HUNTER)」と「西畑大吾× #竈門炭治郎 (鬼滅の刃)」のコスプレ姿も公開中。どちらもとても魅力的なので、ぜひチェックしてみてくださいね。
