しし座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
ありのままのあなたで。
捨てる神あれば拾う神あり。
人間関係で一喜一憂しやすいでしょう。ゾクッとするほど、冷たい態度を取られたり、逆に、温かさに触れて癒やされたりすることに。これ、あなたが無意識に心を開いていることに起因します。
もともとの相性が際立っているだけなので、「ちょっと踏み込み過ぎちゃったかも」「なれなれし過ぎた？」は気にせず、スルーを。合わない関係は勝手に消えていくので、放っておけばいいのです。一緒にいて落ち着く人、お互いを尊重し合える相手を大事にしていきましょう。
オフは、芸術の秋を堪能して。
愛は、対話で進展します。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）大事なのは、波長。
ありのままのあなたで。
捨てる神あれば拾う神あり。
人間関係で一喜一憂しやすいでしょう。ゾクッとするほど、冷たい態度を取られたり、逆に、温かさに触れて癒やされたりすることに。これ、あなたが無意識に心を開いていることに起因します。
もともとの相性が際立っているだけなので、「ちょっと踏み込み過ぎちゃったかも」「なれなれし過ぎた？」は気にせず、スルーを。合わない関係は勝手に消えていくので、放っておけばいいのです。一緒にいて落ち着く人、お互いを尊重し合える相手を大事にしていきましょう。
オフは、芸術の秋を堪能して。
愛は、対話で進展します。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)