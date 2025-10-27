【今週の運勢】2025年11月第1週の「しし座（獅子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

大事なのは、波長。
ありのままのあなたで。

捨てる神あれば拾う神あり。

人間関係で一喜一憂しやすいでしょう。ゾクッとするほど、冷たい態度を取られたり、逆に、温かさに触れて癒やされたりすることに。これ、あなたが無意識に心を開いていることに起因します。

もともとの相性が際立っているだけなので、「ちょっと踏み込み過ぎちゃったかも」「なれなれし過ぎた？」は気にせず、スルーを。合わない関係は勝手に消えていくので、放っておけばいいのです。一緒にいて落ち着く人、お互いを尊重し合える相手を大事にしていきましょう。

オフは、芸術の秋を堪能して。

愛は、対話で進展します。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)