【今週の運勢】2025年11月第1週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

アイデアをプラス。
あなた好みにアレンジ。

そのままでは、使えません。

実際、あなたもピンと来ていないはず。みんながいいと言うから、上からこれをやれと言われるから、理解も納得もしていないけれど、とりあえず、それでいいか的に動くと、どんどんズレが大きくなっていきます。

大事なのは、カスタマイズです。目的、役割が分かることだけ生かして、足らない部分は別のやり方で埋めればいいのです。オリジナリティーが出て、話題になったり、人気が出たりするでしょう。

社交も途中参加や早退ありで、自由に。

オフは、秋の夜長を楽しんで。愛する人との語らいも想像以上に弾みそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)