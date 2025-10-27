かに座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
あなた好みにアレンジ。
そのままでは、使えません。
実際、あなたもピンと来ていないはず。みんながいいと言うから、上からこれをやれと言われるから、理解も納得もしていないけれど、とりあえず、それでいいか的に動くと、どんどんズレが大きくなっていきます。
大事なのは、カスタマイズです。目的、役割が分かることだけ生かして、足らない部分は別のやり方で埋めればいいのです。オリジナリティーが出て、話題になったり、人気が出たりするでしょう。
社交も途中参加や早退ありで、自由に。
オフは、秋の夜長を楽しんで。愛する人との語らいも想像以上に弾みそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）アイデアをプラス。
