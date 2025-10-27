ふたご座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
才気キラリン！
運気はクリーン＆クリア。
久しぶりに自分の天才っぷりに萌えられそうです。状況は複雑怪奇ですが、だからこそ、攻略のしがいがあるというもの。直感的に今やるべきこと、仕掛けることが分かって、ドラマチックに状況を変えていくことができるでしょう。周囲からの称賛、尊敬も集まって、失いかけていた自信も回復しそう。
未来のビジョンも見えてくるため、この先必要な知識や技術、人脈の開拓も始めましょう。「変わりたいを変えていく」と能動的なアクションに結びつけることで、運気はさらに発展します。
愛は、説明不足に注意。優しく解説を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
